Les Réunions Statutaires Mi-Annuelles de la Zone Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO) se dérouleront du 9 au 13 septembre 2024 à Conakry. Cet événement majeur réunira les acteurs clés de la région pour aborder des questions cruciales pour l’avenir économique des pays membres.

Durant 5 jours, les participants vont discuter de la convergence macro-économique, de l’intégration commerciale, de la coopération monétaire, de la stabilité des secteurs financiers, des systèmes de paiement et des taux de change.

Sont attendus à cette réunion, les ministres en charge de l’Économie, des Finances, de l’Intégration Africaine et du Commerce, ainsi que les gouverneurs des Banques centrales et autres hauts fonctionnaires de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, du Liberia, du Nigeria et de la Sierra Leone.

Créee en 2000, la ZMAO regroupe les 6 pays de la CEDEAO n’utilisant pas le FCFA.