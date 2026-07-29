UBA Guinée renforce sa proximité avec ses clients grâce à un nouveau GAB à Kipé Dadya

Conakry, le 29 juillet 2026 – Dans le cadre de sa stratégie visant à rapprocher davantage les services bancaires de ses clients, UBA Guinée annonce la mise en service d’un nouveau Guichet Automatique Bancaire (GAB) à Kipé Dadya, précisément à la station Star Oil, en face de la pharmacie Nouny.

Accessible 24/24 et 7/7, ce nouveau GAB permettra aux particuliers comme aux entreprises d’effectuer leurs opérations bancaires en toute autonomie, à tout moment de la journée.

Cette nouvelle implantation vient renforcer le réseau de distribution de la banque et témoigne de son engagement à offrir des solutions bancaires modernes, accessibles et adaptées aux besoins quotidiens de sa clientèle.

En plus de ce nouveau point de service à Kipé Dadya, les clients peuvent également accéder aux GAB UBA situés à :

Transversale Aéroport-Bambeto : Cité de l’Air, station Star Oil ;

Kobaya : Rond-point Kobaya, station Shell ;

Belle-Vue : Carrefour Célibataire, station Shell ;

Nongo : Pont de Nongo, station BNT ;

Gamal : Dixinn Terrasse, Université Gamal Abdel Nasser.

Par ailleurs, des guichets automatiques sont également disponibles dans l’ensemble des agences UBA à travers le pays, garantissant un accès permanent aux services bancaires essentiels.

À travers le développement continu de son réseau de GAB, UBA Guinée confirme sa volonté d’améliorer l’expérience client en offrant des services de proximité, rapides, sécurisés et disponibles à toute heure.

UBA Guinée, Africa’s Global Bank, poursuit ainsi son ambition de rendre la banque toujours plus accessible et de répondre efficacement aux attentes de ses clients, où qu’ils se trouvent.