Ministère de l’Éducation : Bintou Keïta succède à Alpha Bacar Barry et promet de poursuivre les réformes

Nommée ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Bintou Keïta a officiellement pris ses fonctions ce mercredi 29 juillet 2026. La cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Alpha Bacar Barry, a été marquée par un appel commun à consolider les acquis et à poursuivre les réformes engagées pour la transformation du système éducatif guinéen.

Dans son discours de départ, Alpha Bacar Barry a dressé le bilan de son passage à la tête du département, estimant que son équipe a posé les bases d’un système éducatif plus performant et mieux structuré.

« En quelques mois, nous avons engagé les premières réformes structurantes. Nous avons continué ce que nos prédécesseurs ont commencé. Nous avons également posé les bases d’un système éducatif unifié, plus performant, plus transparent et davantage orienté vers les résultats », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « votre parcours, votre engagement pour la nation font de vous la personnalité pour poursuivre et impulser les réformes en cours. »

Prenant la parole à son tour, Bintou Keïta a salué le travail réalisé par son prédécesseur et exprimé sa volonté de s’inscrire dans une dynamique de continuité. La nouvelle ministre a insisté sur l’importance de mobiliser l’ensemble des acteurs afin de relever les défis qui attendent le secteur.

« Je mesure pleinement l’ampleur des défis qui nous attendent, mais je suis également convaincue que notre ministère dispose des compétences, des ressources humaines et de la volonté nécessaire pour poursuivre la transformation de notre système éducatif(…). Rien qu’à la lecture de tout ce qui a été accompli, je suis confiante que nous avons les fondations pour aller de l’avant », a-t-elle déclaré.

Bintou Keïta a ensuite annoncé que la poursuite des réformes constituera l’un des axes majeurs de son action à la tête du ministère.

« Je place mon mandat sous le signe de la continuité des réformes engagées. Ses priorités ne pourront être atteintes que grâce à un engagement collectif. Je voudrais donc lancer un appel solennel à l’ensemble des cadres, partenaires sociaux, syndicats, parents d’élèves, partenaires techniques et financiers du ministère pour une synergie d’action. »

Pour clore son propos, la nouvelle ministre a rappelé le rôle stratégique de l’éducation dans le développement national, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre les transformations engagées.

« L’éducation demeure le premier investissement pour l’avenir d’une nation. C’est par elle que se construisent le capital humain, la citoyenneté, la paix, la cohésion sociale, l’innovation et la prospérité. Je suis persuadée qu’ensemble, dans le respect de la vision du Président de la République, nous poursuivrons avec succès les réformes engagées et construirons un système éducatif plus performant, plus inclusif, davantage tourné vers les orientations du programme Simandou 2040. »