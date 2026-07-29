Affaire Djiba Diané : le TPI de Dixinn déboute Madifing Diané et ordonne la restitution du Range Rover

Le Tribunal de première instance (TPI) de Dixinn a rendu son verdict ce mercredi 29 juillet 2026 dans l’affaire opposant Djiba Diané à Kanis Komara Diané, représentée par son père, l’ancien ministre de la Sécurité Madifing Diané.

À l’issue de l’audience, le tribunal a renvoyé Djiba Diané des fins de la poursuite, rejeté l’ensemble des demandes de la partie civile et ordonné la restitution du véhicule Range Rover, au cœur du litige, à son propriétaire.

Djiba Diané était poursuivi pour des faits présumés d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux portant sur un véhicule Hyundai et un véhicule Range Rover. La procédure, engagée par Kanis Komara Diané, avait connu plusieurs renvois avant d’être mise en délibéré.

Au cours des plaidoiries, la partie civile avait sollicité la restitution des deux véhicules ainsi que la condamnation de Djiba Diané au paiement de 100 millions de francs guinéens à titre de dommages et intérêts.

Le ministère public, tout en rappelant les faits reprochés au prévenu, avait souligné que la preuve demeure le fondement de toute décision de justice. Estimant que les éléments versés au dossier ne permettaient ni de requérir une condamnation ni de conclure à une relaxe, le procureur s’était finalement remis à la sagesse du tribunal.

De son côté, la défense avait soutenu que les éléments constitutifs des infractions d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux n’étaient pas réunis, demandant en conséquence le renvoi de son client des fins de la poursuite.

Dans son jugement, le président du tribunal, Mohamed Sangaré, a suivi cette argumentation. Il a prononcé le renvoi de Djiba Diané des fins des poursuites pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, renvoyé le ministère public et la partie civile à mieux se pourvoir, puis débouté cette dernière de toutes ses prétentions.

La juridiction a également ordonné la restitution à Djiba Diané du véhicule Range Rover, principal objet du litige, mettant ainsi un terme à cette procédure en première instance, sous réserve d’un éventuel recours des parties.