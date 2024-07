L’Institut Polytechnique Civilo-Militaire de Guinée a franchi une étape clé ce lundi 29 juillet 2024, avec le lancement d’un atelier stratégique et opérationnel. Cet atelier vise à redéfinir la mission, les objectifs, le modèle organisationnel et les principales activités de l’institut. L’événement s’est déroulé sous l’égide du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MERSI), Alpha Bacar Barry.

Dans son discours d’ouverture, le ministre Alpha Bacar Barry a souligné l’importance de cette initiative en déclarant : “Je suis profondément honoré de vous accueillir aujourd’hui pour cet atelier crucial dédié à la transformation de l’École Polytechnique de Gamal en une école civilo-militaire. Cet événement marque une étape significative dans notre engagement à renforcer l’excellence académique et à répondre aux défis de sécurité de notre nation.”

L’Institut Polytechnique, créé en 1962, a longtemps été un pilier de l’éducation technique en Guinée. La transformation actuelle vise à intégrer une dimension militaire à la formation technique, combinant ainsi une éducation de haut niveau avec une formation militaire de base. Cette nouvelle orientation bénéficie du soutien du Président de la transition, le général de Corps d’Armée Mamadi Doumbouya.

Le directeur de cabinet du ministre de la Défense nationale, le général de division David Haba, a également exprimé le soutien de son département à cette initiative, affirmant : “Cette création n’est pas une simple évolution institutionnelle, elle symbolise notre vision commune pour un avenir où les connaissances et techniques académiques se croisent avec la rigueur et la discipline militaires.” Le Général Haba a rappelé la formation militaire obligatoire de la première République, soulignant que cette nouvelle initiative vise à combler les lacunes observées depuis l’abandon de cette formation.

Dr Ansoumane Camara, vice-recteur de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, a exprimé son enthousiasme pour cette transformation en déclarant : “Faire renaître l’institut polytechnique pour le remettre sur la voie de l’excellence académique dans l’intérêt supérieur de notre nation sera l’un des importants résultats de ce projet.”

Les résultats attendus de cet atelier incluent la validation des études du projet, la mise en place du comité de pilotage, et la validation du plan d’action opérationnel (PAO) de l’institution. La transformation de l’Institut Polytechnique en une école civilo-militaire est perçue comme un tournant stratégique pour la Guinée, visant à préparer les jeunes à relever les défis du développement durable et de la sécurité nationale.

Cet atelier de deux jours représente une étape cruciale pour définir les contours et modalités de cette transformation. Les discussions permettront de préciser les objectifs de la formation civilo-militaire, d’identifier les synergies possibles, et d’élaborer une feuille de route claire pour la mise en œuvre. En se dirigeant vers un avenir où l’excellence académique et la discipline militaire se rejoignent, la Guinée se prépare à former les cadres de demain, capables de relever les défis nationaux avec compétence et détermination.