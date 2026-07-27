Incendies géants en France : Emmanuel Macron préside une cellule de crise face à une situation alarmante

Face à l’ampleur des incendies qui ravagent le sud-ouest de la France depuis plus d’une semaine, le président Emmanuel Macron préside ce lundi 27 juillet une cellule interministérielle de crise au ministère de l’Intérieur. Cette réunion d’urgence vise à coordonner la réponse de l’État alors que les flammes continuent de progresser en Gironde et dans les Landes, où la situation demeure particulièrement préoccupante.

Selon les autorités, près de 42 000 hectares de végétation ont déjà été détruits par les incendies depuis mercredi. Plus de 222 000 personnes ont été évacuées à titre préventif, tandis que plusieurs milliers de sapeurs-pompiers restent mobilisés pour tenter de contenir des feux qualifiés d’« hors norme ».

L’inquiétude est d’autant plus grande que l’un des principaux foyers se situe désormais à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux. Les secours concentrent leurs efforts sur la protection de plusieurs infrastructures stratégiques relevant des secteurs spatial, aéronautique et de la défense, notamment un centre de recherche scientifique, une poudrerie et une usine de fabrication de missiles.

Pour freiner la progression des flammes, des pare-feu ont été aménagés autour de ces sites sensibles, a indiqué la préfète de la Gironde, Sophie Brocas.

En raison de la dégradation rapide de la situation, les autorités ont également suspendu les activités des colonies de vacances dans le département de la Gironde. La mobilisation exceptionnelle des moyens de secours se poursuit, tandis que les conditions météorologiques continuent d’alimenter les craintes d’une propagation des incendies dans les prochaines heures.

La réunion de crise présidée par Emmanuel Macron doit permettre d’évaluer l’évolution de la catastrophe, de renforcer les dispositifs de lutte contre les incendies et d’assurer la protection des populations ainsi que des infrastructures stratégiques menacées.