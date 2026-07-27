Relance de la SOTELGUI : Oyé Guilavogui condamné à six ans de prison, la CRIEF ordonne son arrestation

La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a rendu son verdict ce lundi 27 juillet 2026 dans l’affaire portant sur les fonds alloués à la relance de la Société des télécommunications de Guinée (SOTELGUI). L’ancien ministre de l’Environnement, Oyé Guilavogui, a été reconnu coupable de plusieurs infractions financières.

La chambre de jugement l’a déclaré coupable de détournement de deniers publics, notamment en lien avec la gestion de 50 millions de dollars destinés à la relance de la SOTELGUI. Il a également été reconnu coupable de blanchiment de capitaux et d’enrichissement illicite.

Pour ces faits, la CRIEF l’a condamné à six ans d’emprisonnement ferme et au paiement d’une amende de 2 milliards de francs guinéens (GNF). La juridiction a, en outre, décerné un mandat d’arrêt à son encontre.

Dans son arrêt, la Cour a également ordonné la confiscation des biens saisis au cours de l’enquête, notamment des propriétés situées à Conakry, Kindia et Macenta.

Ce verdict marque une nouvelle étape dans les poursuites engagées par la CRIEF contre d’anciens hauts responsables publics pour des faits présumés de corruption et de mauvaise gestion des ressources de l’État.