Fraude au bac 2026 : la Cour d’appel ordonne la libération des six candidats de Kindia, malgré leur condamnation

La Cour d’appel de Conakry a rendu sa décision ce lundi 27 juillet 2026 dans le dossier de fraude au baccalauréat unique, session 2026, une affaire qui a suscité une vive émotion, notamment après le décès en détention de l’un des condamnés.

À l’issue de l’audience, les six candidats poursuivis ont été reconnus coupables des faits de fraude à l’examen. Toutefois, la juridiction a ordonné leur remise en liberté et les a condamnés chacun au paiement d’une amende de 300 000 francs guinéens.

Les bénéficiaires de cette décision sont Moussa Camara, Thierno Hamidou Barry et Ibrahima Diego Diallo, ainsi que Fanta Cissé, Bintou Kaba et Kadiatou Barry, tous condamnés en première instance par le Tribunal de première instance de Kindia.

Cette décision intervient dans le cadre de l’examen de l’appel interjeté contre le jugement rendu le 7 juillet 2026 par le Tribunal de première instance de Kindia. Le dossier avait pris une dimension particulière après le décès en détention de Mamadou Djouma Bah, l’un des condamnés dans cette affaire, un événement qui avait fortement marqué l’opinion publique et relancé le débat sur les conditions de détention.

L’arrêt de la Cour d’appel met ainsi fin à l’incarcération des six candidats, tout en confirmant leur culpabilité et en substituant à leur peine une sanction pécuniaire.