CAN Mini-Foot 2027 : la Guinée entre défi continental et ambition mondiale

La Guinée a officiellement lancé le compte à rebours de la 5ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Mini-Football, prévue en janvier 2027 à Conakry. À l’issue du tirage au sort effectué ce samedi dans la capitale guinéenne, les 24 sélections qualifiées connaissent désormais leurs adversaires pour cette compétition qui s’annonce historique.

Au-delà de l’enjeu sportif, ce rendez-vous représente un véritable défi organisationnel pour la Guinée, qui ambitionne de réussir une première CAN de Mini-Football sur son territoire et de se positionner comme un candidat crédible pour l’organisation de la Coupe du monde 2029.

Conakry veut offrir une CAN à la hauteur des attentes

Pour la première fois depuis la création de la compétition, la CAN de Mini-Football sera organisée en Guinée avec un format élargi à 24 équipes participantes. La cérémonie du tirage au sort a réuni plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Amadou Oury Bah, des membres du gouvernement, les responsables de la Confédération africaine de Mini-Football ainsi que les représentants des fédérations participantes.

Le président de la Fédération guinéenne de Mini-Football, Goudoussy Diallo, a salué la confiance accordée à la Guinée pour accueillir cette édition 2027, tout en mesurant l’ampleur du défi.

« C’est un immense honneur, mais aussi une grande responsabilité. Nous sommes prêts à relever ce défi avec détermination, professionnalisme et hospitalité. La Guinée est aujourd’hui devenue une référence africaine du mini-football », a-t-il déclaré.

Pour le dirigeant sportif, cette compétition dépasse le simple cadre d’un événement sportif. Elle constitue une opportunité pour accélérer le développement de la discipline et offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse guinéenne.

« Le mini-football offre une nouvelle opportunité à des milliers de jeunes de pratiquer leur passion et de porter les couleurs nationales. Ce n’est pas une alternative par défaut, mais une véritable chance pour tous ceux qui aiment le ballon », a-t-il ajouté.

Selon lui, l’objectif est également de bâtir un écosystème capable de former des joueurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants compétitifs à l’échelle continentale et internationale.

Le gouvernement affiche son engagement

Présent lors de la cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Cellou Baldé, a réaffirmé l’engagement des autorités guinéennes à accompagner l’organisation de cette compétition.

« Le gouvernement guinéen, en collaboration avec les instances africaines et internationales du mini-football, mettra tout en œuvre pour que cette compétition soit organisée dans les meilleures conditions, conformément aux standards internationaux », a-t-il assuré.

L’exécutif guinéen entend ainsi faire de cette CAN une vitrine du savoir-faire national, aussi bien sur le plan sportif qu’organisationnel.

La Coupe du monde 2029 en ligne de mire

L’ambition guinéenne ne s’arrête pas à l’organisation de la CAN 2027. Les autorités affichent également leur volonté de positionner le pays pour accueillir la Coupe du monde de Mini-Football en 2029.

Le Premier ministre Amadou Oury Bah estime que la réussite de la compétition continentale pourrait constituer un argument majeur pour convaincre les instances internationales.

« Nous allons tout mettre en œuvre pour que, dès 2029, la Guinée puisse gagner la confiance de ses partenaires internationaux et nationaux et devenir un bon candidat pour accueillir la Coupe du monde », a déclaré le chef du gouvernement.

Des défis majeurs avant le coup d’envoi

À quelques mois du rendez-vous continental, la Guinée devra désormais transformer ses ambitions en réalisations concrètes. Les enjeux sont nombreux : modernisation des infrastructures sportives, organisation logistique, sécurité, hébergement des délégations, transport et conditions d’accueil du public.

La réussite de cette CAN dépendra également de la capacité des autorités à garantir une organisation fluide et conforme aux exigences internationales.

À ce jour, les sites devant accueillir les différentes rencontres du tournoi n’ont pas encore été officiellement dévoilés. Leur identification constituera une étape importante dans la préparation de cette compétition appelée à placer Conakry au centre du mini-football africain.