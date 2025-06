Lors de l’Assemblée générale de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), tenue ce samedi 28 juin 2025 au siège du parti, le coordinateur des fédérations de l’intérieur, Abdoulaye Bah, est monté au créneau pour dénoncer le refus des agents recenseurs d’enrôler le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo.

Dans une déclaration ferme, il a qualifié cet acte de “grave dérive” de la part des autorités de la transition. Selon lui, l’ancien Premier ministre remplit tous les critères requis pour être recensé. Son exclusion constitue, aux yeux du coordinateur, une violation flagrante des principes républicains.

“L’heure est grave en Guinée. Mamadou Cellou Dalein Diallo, avant d’être un leader politique, est d’abord un citoyen comme vous et moi. Pourquoi lui refuser son recensement ? N’a-t-il pas le droit d’être reconnu par son pays ? Pourtant, il remplit toutes les conditions fixées par le décret présidentiel. Cet acte est d’une extrême gravité dans un État qui se dit respectueux de ses propres lois”, a dénoncé Abdoulaye Bah.

Le responsable de l’UFDG a également exprimé sa vive inquiétude face aux conséquences de cette exclusion, qu’il juge néfastes pour l’image du pays, le vivre-ensemble et la cohésion nationale.

“À l’UFDG, nous avons été profondément surpris. Ce qui s’est passé n’est pas bon pour l’image du pays, pour le vivre-ensemble, et ce n’est certainement pas bon pour la cohésion nationale. Le recensement est destiné à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens. La campagne, financée par l’État, visait à sensibiliser, mobiliser et encourager chaque citoyen âgé de 10 ans et plus à se faire enregistrer par l’administration”, a-t-il rappelé.

Visiblement remonté, Abdoulaye Bah n’a pas manqué de critiquer le fonctionnement de l’administration sous la junte dirigée par le CNRD. “La fameuse boussole qu’on nous a présentée semble aujourd’hui complètement grippée. De grâce, il n’est pas trop tard pour bien faire. Il est encore possible de recenser le citoyen Mamadou Cellou Dalein Diallo.”

L’UFDG, par la voix de son coordinateur, a lancé un appel pressant aux autorités guinéennes : “Du haut de cette tribune, nous lançons un appel à l’État guinéen : ne créez pas un précédent juridique dangereux. Autorisez les services compétents à se rendre à Abidjan pour recenser le citoyen Cellou Dalein Diallo.”

Cette sortie illustre une profonde frustration au sein du parti, qui dénonce une tentative d’exclusion politique ciblée à l’égard de son leader.