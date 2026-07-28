Portrait | Qui est Bintou Keïta, la nouvelle ministre de l’Éducation ?

Longtemps restée discrète aux yeux du grand public guinéen, Bintou Keïta est pourtant l’une des plus hautes responsables guinéennes à avoir exercé au sein de l’Organisation des Nations unies (ONU). Forte d’une carrière internationale de plus de trois décennies, elle fait désormais son entrée au gouvernement.

Née en 1958 en Guinée, Bintou Keïta poursuit ses études supérieures en France. Elle est titulaire d’une maîtrise en économie sociale obtenue à l’Université Paris II Panthéon-Assas, ainsi que d’un diplôme supérieur en administration et gestion des entreprises de l’Université Paris IX Dauphine.

Elle rejoint les Nations unies en 1989 et y bâtit une carrière remarquable. Au sein de l’UNICEF, elle occupe plusieurs postes de responsabilité au Tchad, en République du Congo, à Madagascar, au Cap-Vert, au Rwanda et au Burundi, où elle se distingue par son expertise dans les domaines du développement et de l’action humanitaire.

Reconnue pour son expérience en matière de prévention et de gestion des conflits, elle est ensuite appelée à exercer de hautes responsabilités au sein de l’ONU. En 2019, elle est nommée sous-secrétaire générale des Nations unies pour l’Afrique. Deux ans plus tard, en janvier 2021, elle devient représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo (RDC) et cheffe de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Après plus de trente ans au service des Nations unies, Bintou Keïta entame un nouveau chapitre de sa carrière. Le lundi 27 juillet 2026, elle est nommée par le président Mamadi Doumbouya ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Son arrivée au sein du gouvernement suscite de fortes attentes. Forte de son expérience internationale et de son parcours au plus haut niveau des Nations unies, elle est désormais attendue sur les grands chantiers de la réforme du système éducatif guinéen. Sa mission consistera notamment à améliorer la qualité de l’enseignement, renforcer la gouvernance du secteur et apporter des réponses aux nombreux défis auxquels l’école guinéenne demeure confrontée.