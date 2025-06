Alors que l’opération de recensement biométrique des citoyens guinéens a officiellement pris fin le 20 juin dernier, la participation des acteurs politiques, notamment ceux en détention ou en exil, continue de susciter l’attention.

Au siège du Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL), les responsables du parti ont assuré que leur président, Aliou Bah, actuellement détenu, a bel et bien été enrôlé. L’information a été confirmée ce samedi 28 juin 2025, à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire du parti.

« La dernière information que j’ai concernant notre président, c’est qu’il s’est fait enrôler dans sa cellule de détention », a déclaré Moïse Diawara, cadre du MoDeL, devant les militants réunis.

Par ailleurs, il a également évoqué le lancement imminent du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-4), prévu pour le 1er juillet prochain. Le MoDeL encourage vivement la participation de ses sympathisants à cette opération nationale.

« Nous avons toujours invité nos militants et militantes à se faire recenser. Moi-même, je me suis enrôlé, malgré les difficultés techniques rencontrées. En tant qu’acteurs politiques, nous avons avant tout un devoir citoyen. Nous sommes citoyens avant d’être politiques. C’est ce message que nous avons partagé lors de notre récente assemblée, et que nous continuerons de porter », a souligné M. Diawara.

Cette déclaration vient dissiper les interrogations sur la participation d’Aliou Bah au processus, et réaffirme la volonté du MoDeL de s’impliquer pleinement dans les opérations de recensement, aussi bien électoral que général.