Taouyah : un camion défonce une maison et blesse grièvement un homme en convalescence

Le pire a été évité de justesse ce mardi 16 juin 2026 au quartier Taouyah, dans la commune de Ratoma. Un camion transportant un conteneur de quatre pieds a terminé sa course dans une concession familiale alors qu’il effectuait une marche arrière. L’accident s’est produit non loin de la plage de Rogbané.

Selon les informations recueillies sur place, une personne en convalescence se trouvait à l’intérieur de la maison au moment des faits. Les circonstances exactes de l’accident restent toutefois à déterminer.

« Le Monsieur est malade depuis quelques jours. Il a fini de manger, a pris son médicament et est rentré se reposer. C’est à ce moment que le camion, qui faisait une marche arrière, a percuté la maison et des morceaux de briques sont tombés sur lui », a confié un témoin interrogé peu après l’accident.

Grièvement blessée, la victime a été évacuée d’urgence vers un centre hospitalier à moto pour recevoir les premiers soins.

À notre départ des lieux, le camion était toujours immobilisé dans la concession. Le chauffeur et ses apprentis sont sortis indemnes de l’accident.

Ces derniers temps, plusieurs accidents impliquant des poids lourds ont été enregistrés en Guinée.

Le cas le plus récent remonte à ce lundi à Entag Marché, où un camion avait percuté sept véhicules, faisant plusieurs blessés et causant d’importants dégâts matériels.