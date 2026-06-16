Guinée : un prêt de 95 millions d’euros validé par Doumbouya pour renforcer l’hydroélectricité

Le président Mamadi Doumbouya a promulgué une loi autorisant la ratification d’un accord de prêt d’un montant de 95 163 000 euros destiné au financement partiel de la construction de trois microcentrales hydroélectriques.

La décision a été rendue publique à travers un décret lu ce mardi 16 juin 2026 à la télévision nationale. L’accord de financement lie le gouvernement guinéen à la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC).

Le texte avait été adopté en séance plénière par le Conseil national de la transition (CNT Guinée) le 14 avril 2026. Cette adoption faisait suite à l’examen de plusieurs projets de loi considérés comme prioritaires pour le développement national.

En amont, la Commission du plan, des affaires financières et du contrôle budgétaire du CNT, en coordination avec les autres commissions permanentes, avait procédé à une analyse approfondie du dossier. Les travaux d’évaluation, menés du 9 mars au 6 avril 2026, ont porté sur les aspects techniques, financiers et juridiques du projet, avec la participation des conseillers nationaux et des cadres administratifs du parlement.

Le financement est destiné à la construction de trois infrastructures hydroélectriques d’une capacité cumulée de 27,6 mégawatts. L’objectif affiché est de renforcer la production électrique nationale et d’améliorer l’accès à l’électricité dans plusieurs zones du pays.

Avec la promulgation de cette loi, les autorités guinéennes franchissent une nouvelle étape dans la mise en œuvre de ce programme énergétique, présenté comme un levier stratégique pour soutenir le développement économique et améliorer la desserte en énergie électrique sur le territoire.