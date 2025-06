Le ministre des Forces armées du Sénégal, le général de deuxième section Birame Diop, a bouclé le vendredi une visite de travail de 48 heures en Guinée. À l’issue de cette mission, un document unique de mise en œuvre de l’accord de coopération militaire et technique a été signé avec son homologue guinéen, l’ambassadeur Aboubacar Sidiki Camara, ministre de la Défense nationale.

Ce document stratégique est le fruit des travaux menés par les experts des deux pays. Il vise à opérationnaliser l’accord signé le 19 juin 2021 entre Conakry et Dakar, en prenant en compte les défis sécuritaires actuels dans les zones frontalières et au-delà.

Durant ce séjour, les deux ministres ont co-présidé les travaux des délégations techniques et militaires. Au cœur des échanges : l’élaboration d’une feuille de route concrète pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité et de la défense. Les discussions ont débouché sur un consensus autour d’un document unique, qui jette les bases d’actions coordonnées entre les forces armées guinéennes et sénégalaises.

Parmi les engagements retenus figurent la mise en place d’une commission militaire mixte et paritaire, comme le prévoit l’article 21 de l’accord de 2021. Le Sénégal a proposé d’accueillir la première réunion de cette commission avant la fin de l’année 2025. Les deux pays ont également exprimé leur volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la formation militaire.

Dans son intervention, le général Birame Diop a souligné l’importance de la mise en œuvre rapide des décisions arrêtées : « Il nous appartient désormais de veiller à leur mise en œuvre effective sur le terrain, afin d’éradiquer les menaces à la paix et à la tranquillité de nos populations, ainsi que les obstacles au développement que représente l’insécurité à nos frontières communes. »

Pour sa part, le ministre guinéen de la Défense, Aboubacar Sidiki Camara, a salué une visite empreinte de fraternité et d’engagement partagé : « Au nom de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée et chef suprême des armées, les autorités guinéennes expriment leur gratitude pour cette visite. Les forces armées guinéennes sont prêtes à mettre en œuvre la volonté commune de nos deux chefs d’État, dans l’intérêt supérieur de nos nations. »

Partageant plus de 350 kilomètres de frontières terrestres, la Guinée et le Sénégal entretiennent des liens historiques et géographiques forts. À travers cette visite officielle, les deux pays ont réaffirmé leur volonté de mutualiser leurs efforts pour faire face aux défis sécuritaires communs.

La rencontre s’est clôturée par la publication d’un communiqué conjoint, actant les engagements pris et réaffirmant la qualité des relations bilatérales en matière de défense.