Stade Petit Sory : le concert de Yama Sega annulé après une décision d’interdiction des spectacles

Initialement prévu le 28 novembre 2026 au Stade Petit Sory de Nongo, le tout premier concert de l’artiste Yama Sega est finalement annulé. Une décision administrative est à l’origine de l’annulation.

Cette annulation découle d’un communiqué de la direction du Stade Petit Sory de Nongo, publié ce mardi 9 juin 2026, annonçant l’interdiction définitive de toute manifestation culturelle ou artistique au sein de l’infrastructure, conformément à une décision de l’Agence guinéenne des spectacles.

Selon la direction, cette mesure s’inscrit dans un nouveau cadre réglementaire encadrant l’organisation des spectacles en Guinée. Le communiqué précise : « À la suite des récentes correspondances des autorités compétentes en matière de spectacles et au regard des exigences administratives désormais applicables à ce type d’activités, la Direction Générale du Stade Petit Sory a décidé de mettre définitivement fin à l’accueil de toute activité culturelle ou artistique au sein de l’infrastructure».

Malgré cette décision, la chanteuse a réagi sur Facebook en maintenant la tenue de son concert. Elle assure que l’événement aura bien lieu au Stade Petit Sory à la date annoncée.

“Ne vous inquiétez pas du tout ça aura lieu Inch’Allah bien sûr au stade, Petit Sory”, a-t-elle déclaré à ses fans.

Cette décision intervient dans un climat de restrictions plus large. En mai dernier, un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports, publié le 21 mai, avait déjà annoncé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de toutes les activités sportives, culturelles, institutionnelles et autres manifestations publiques dans les stades du 28 Septembre et Général Lansana Conté de Nongo.

L’interdiction des spectacles dans les stades représente un frein majeur pour les acteurs culturels en Guinée. Le pays ne disposant pas, à ce stade, d’infrastructures spécifiquement adaptées aux événements culturels de grande envergure, cette mesure réduit considérablement les options d’organisation pour les producteurs et artistes.