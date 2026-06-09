Aboubacar Bangoura poursuivi pour viol : «La fille est venue vers 5h du matin se coucher à côté de moi»

Poursuivi pour viol sur la personne de M’mah Bangoura, Aboubacar Bangoura, un élève âgé de 20 ans, a comparu ce mardi 9 juin 2026 devant le Tribunal de Première Instance (TPI) de Mafanco. À la barre, le prévenu a catégoriquement rejeté les accusations portées contre lui.

Invité à expliquer les circonstances des faits qui lui sont reprochés, il a livré sa version devant le tribunal. « Un jour, cette fille dont il est question est venue dans notre cour vers 5h du matin. J’étais couché au niveau du couloir parce que la maison était fermée. Elle est venue se coucher à côté de moi. Lorsque mon pied l’a touchée, j’ai eu peur. Elle m’a dit de ne pas avoir peur et m’a dit qu’elle est la fille du petit frère de mon père », a-t-il déclaré.

Poursuivant son récit, Aboubacar Bangoura affirme que la jeune fille l’aurait suivi quelques heures plus tard. « À 7h, j’ai pris mes habits, mes chaussures et mon vélo pour aller à mon entraînement. Elle m’a aussi poursuivi, je lui ai dit de ne pas me suivre. Arrivé à mon lieu d’entraînement, je l’ai aperçue également. À mon retour, mes amis m’ont dit que la fille qui me poursuivait était dans le quartier avec des jeunes. Quand je les ai aperçus arrêtés, je l’ai prise de force et nous sommes partis la raccompagner chez elle », a-t-il expliqué.

Interrogé par le président du tribunal sur l’existence d’une quelconque relation intime avec la plaignante, le prévenu a fermement nié. « Je n’ai pas eu de relation intime avec elle et on n’a jamais cheminé ensemble », a-t-il soutenu, avant d’ajouter : « Je n’ai pas de chambre, je dors dans la chambre de ma mère. »

Dans la suite de sa déposition, le jeune homme a indiqué avoir cherché à comprendre l’origine de cette affaire en contactant les proches de la jeune fille. « Quand j’ai appelé mon père pour lui expliquer la situation, il m’a donné le numéro du père de la fille. Quand je l’ai appelé, il m’a dit qu’il était accidenté et m’a donné le numéro de la sœur de la fille. Lorsque je l’ai appelée, elle m’a dit que la fille avait quitté la maison depuis plusieurs jours », a-t-il relaté.

Face aux questions du ministère public, Aboubacar Bangoura est resté constant dans ses déclarations. « Je vous dis la vérité et, même devant la fille, je peux le dire : je n’ai jamais eu de relation sexuelle avec elle. Elle n’a jamais passé du temps avec moi, ni avec mes amis », a-t-il insisté.

En raison de l’absence de la partie civile à l’audience, le tribunal a renvoyé l’affaire au 17 juin prochain pour la poursuite des débats.