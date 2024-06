Le cabinet International Développement Services (IDS) Consulting SARL a officiellement lancé ses activités, ce samedi 29 juin 2024, marquant ainsi son entrée sur le marché de la consultance en Guinée. La cérémonie a mobilisé plusieurs participants, dont le Directeur général adjoint de l’Agence guinéenne de promotion de l’emploi (AGUIPE).

Avec l’ambition de devenir le leader dans le domaine de la consultance en Guinée et à l’international, IDS Consulting se donne pour mission d’accompagner ses clients dans l’atteinte de leurs objectifs stratégiques. Le cabinet offre des services de formation, d’études et de conseils de haute qualité, convaincu que le développement des compétences et une compréhension approfondie des défis actuels sont essentiels pour la réussite organisationnelle.

Des services variés et personnalisés

IDS Consulting propose une gamme de services incluant la formation professionnelle sur mesure, les études de marché, le conseil en stratégie et le coaching. Le cabinet se distingue par son approche personnalisée, adaptant ses solutions aux besoins spécifiques de chaque client grâce à une équipe d’experts possédant une connaissance approfondie de divers secteurs d’activités.

Les mots du Directeur général

Le Directeur général d’IDS Consulting, Abdoulaye Diallo, a expliqué la raison d’être du cabinet. “La naissance de ce cabinet est partie d’un constat. Actuellement, il y a un défi dans la livraison de meilleurs services pour notre pays, pour l’État, pour les projets et programmes et pour les secteurs privés de façon globale. Nous avons pensé opportun de mettre ce cabinet en place pour accompagner le développement inclusif et durable de notre pays.”

IDS Consulting ne vise pas seulement à conquérir le marché national, mais aussi international. Le cabinet collabore avec des entités situées de l’autre côté de l’Atlantique et dans divers pays, contribuant ainsi à des projets tant en Guinée qu’à l’étranger. M. Diallo a souligné la particularité d’IDS Consulting, basée sur le professionnalisme et l’intégrité :

“Nous innovons en mettant en avant notre intégrité et notre professionnalisme, en développant une synergie d’action. Nous considérons les autres cabinets comme des partenaires, et non des concurrents, pour aider l’ensemble du secteur de la consultance en Guinée à aller de l’avant.”

Avec ce lancement, IDS Consulting SARL s’engage à offrir des services de consultance de premier ordre, visant à soutenir le développement durable et inclusif de la Guinée et au-delà.