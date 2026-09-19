Damaro Camara autorisé à se faire soigner à l’étranger : « Je vais revenir début novembre »

Autorisé à se rendre à l’étranger pour des soins médicaux, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, a finalement quitté la Guinée à destination d’Atlanta, aux États-Unis.

Avant son départ, l’ancien haut responsable du régime d’Alpha Condé s’est exprimé au micro de la RTG. Il a notamment remercié les autorités pour l’autorisation qui lui a été accordée ainsi que pour l’assistance apportée à ses besoins.

« La Guinée est notre bien commun. Nous devons la préserver. Je vais me faire soigner, je vais revenir début novembre », a déclaré Amadou Damaro Camara.

Il a également ajouté : « On m’a autorisé à aller me faire soigner, on m’a assisté pour mes besoins. Pour cela, je remercie les autorités. »

Cette autorisation intervient après près de quatre années de détention à la Maison centrale de Conakry. Amadou Damaro Camara y était incarcéré depuis le 27 avril 2022 dans le cadre de poursuites engagées pour plusieurs infractions économiques et financières.

L’ancien président de l’Assemblée nationale sous le régime d’Alpha Condé était notamment poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, corruption, prise illégale d’intérêts et complicité.

Son procès devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) avait connu plusieurs rebondissements. À l’issue de la procédure en appel, Amadou Damaro Camara, ancien haut responsable du régime d’Alpha Condé, renversé le 5 septembre 2021, avait été reconnu coupable de détournement de deniers publics et de corruption.

La Chambre des appels de la CRIEF l’avait condamné à trois ans et six mois de prison ferme, une peine qu’il a désormais purgée.