États-Unis : qui est Abdoulaye Dia, le chauffeur d’origine guinéenne accusé de viol et d’enlèvement ?

Un chauffeur de covoiturage d’origine guinéenne, identifié comme Abdoulaye Dia, a été arrêté par la police du comté de Montgomery, dans l’État du Maryland, aux États-Unis. Il est notamment poursuivi pour viol et enlèvement.

Résidant à Lanham, dans le Maryland, Abdoulaye Dia est accusé de viol au premier degré, d’enlèvement, de coups et blessures au deuxième degré et d’agression sexuelle au troisième degré, selon les autorités.

Dans un communiqué, la police du comté de Montgomery indique : “Le mardi 15 septembre 2026, des agents de la police du comté de Montgomery ont été dépêchés dans un hôpital de la région suite à un signalement de viol survenu plus tôt dans la journée. Les agents ont interrogé la victime, une adolescente âgée de moins de 18 ans, qui a déclaré avoir été violée par un chauffeur du service de covoiturage Empower”.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait déclaré aux policiers que le chauffeur l’avait conduite jusqu’à un parking situé à Silver Spring, où l’agression aurait eu lieu. Les informations fournies par la victime, ainsi que les données obtenues via l’application de covoiturage, auraient ensuite permis aux enquêteurs d’identifier Abdoulaye Dia.

Les enquêteurs indiquent par ailleurs craindre l’existence d’autres victimes au regard des éléments recueillis au cours de leurs investigations.

Abdoulaye Dia est actuellement détenu sans possibilité de remise en liberté sous caution au centre de détention du comté de Montgomery, précise la police.

Des antécédents judiciaires évoqués

Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) affirme que Dia, présenté comme étant originaire de Guinée, serait entré illégalement sur le territoire américain pour la première fois en 2023, près de Lukeville, en Arizona.

Les autorités américaines indiquent également qu’il avait été interpellé à New York en juin dernier dans le cadre d’accusations d’agression sexuelle par contrainte, d’attouchements forcés sur les parties intimes d’une autre personne, de blessures infligées à un enfant de moins de 17 ans et d’agression sexuelle sans consentement.

Le bureau du procureur du district de Brooklyn avait alors demandé son maintien en détention sous caution. Un juge avait toutefois ordonné sa libération sous surveillance.