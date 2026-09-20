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Kindia : une collision entre une voiture et un camion fait trois morts et huit blessés

Abdoul Malick DIALLO
1 min de lecture

Un accident de la circulation impliquant une voiture et un camion a fait trois morts et huit blessés, samedi 19 septembre 2026, dans la préfecture de Kindia.

Selon les informations rapportées par Guineematin, la collision s’est produite dans le secteur de Libyboungni, relevant du district de Camara Bougni, dans la sous-préfecture de Friguiagbé.

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Le bilan provisoire fait état de trois décès dont deux enfants et de huit personnes blessées.

Les circonstances précises de l’accident n’ont pas, à ce stade, été communiquées.

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