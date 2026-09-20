Makalé Traoré salue un « geste humaniste » de Mamadi Doumbouya

La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Makalé Traoré, a salué l’autorisation accordée par le président Mamadi Doumbouya, permettant l’évacuation sanitaire de l’ancien président de l’Assemblée nationale Amadou Damaro Camara et de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana.

Très émue, Makalé Traoré a qualifié la décision du chef de l’État de geste à forte portée humanitaire et républicaine. « C’est avec beaucoup d’émotion que je voudrais saluer avec déférence le geste humaniste, humanitaire du président Mamadi Doumbouya. C’est un geste qui grandit la République», a rapporté la RTG.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale a également tenu à remercier le président Mamadi Doumbouya au nom d’Ibrahima Kassory Fofana, dont l’état de santé ne lui permettrait pas, pour l’heure, de s’exprimer lui-même. « Je voudrais également, au nom du Premier ministre Ibrahim Kassory Fofana, le remercier. Son état aujourd’hui ne lui permet pas de s’exprimer. Il le fera dès que possible. »

Makalé Traoré a assuré que la famille de l’ancien Premier ministre mesure pleinement la portée de cette décision, tout en réaffirmant son engagement en faveur du rapprochement entre les Guinéens. « Merci, au nom de la famille, et lui dire que nous mesurons à sa juste valeur le geste qui vient d’être fait et que nous continuons toujours, dans la discrétion, à travailler pour le rapprochement des Guinéens. »

Pour la responsable parlementaire, cette autorisation dépasse le seul cadre sanitaire. Elle s’inscrit également dans une démarche de réconciliation et d’apaisement dans le pays. « Un geste de réconciliation, de paix, et notre prière est que notre pays demeure en paix et que la cohésion sociale soit toujours maintenue. »

Makalé Traoré estime ainsi que le président Mamadi Doumbouya doit poursuivre dans cette direction et appelle à encourager les initiatives favorisant la paix et la cohésion sociale. « Le président Mamadi Doumbouya est sur ce chemin. Encourageons-le. Nous l’encourageons pour que cela continue, car c’est dans la paix et la cohésion sociale que nous pouvons arriver au développement tant souhaité et pour lequel il se bat chaque jour en Guinée. »

Elle a conclu son intervention par un message de reconnaissance au chef de l’État : « Grand merci à lui. »