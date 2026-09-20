Choc pétrolier, dérive du change et inflation : la croissance guinéenne à l’épreuve du panier de la ménagère

Le pétrole Brent dépasse désormais les 100 dollars le baril, les écarts de change se creusent à nouveau et l’inflation nationale demeure à 6,4 % en glissement annuel en juillet 2026, dépassant le niveau de 5 % considéré comme référence dans les critères de convergence régionaux. Si certains produits agricoles offrent encore un répit aux consommateurs, la semaine du 7 septembre 2026 est surtout marquée par un regain de tensions sur plusieurs marchés stratégiques pour l’économie guinéenne.

Au cours de la semaine du 7 septembre 2026, plusieurs indicateurs suivis par la Direction nationale de la Prévisions économiques et de la conjoncture (DNPEC), confirme le retour de plusieurs pressions sur l’économie guinéenne. Le marché pétrolier est en première ligne, avec un Brent qui bondit de 8,6 % pour atteindre 102,33 dollars le baril. Dans le même temps, Sur le marché des changes, l’écart entre les cours officiels et ceux pratiqués sur le marché parallèle s’accentue de nouveau. La prime de change progresse ainsi pour le dollar, l’euro et le franc CFA.

Cette évolution intervient alors que l’inflation nationale demeure élevée, à 6,4 % en glissement annuel en juillet 2026, au-dessus du seuil communautaire de 5 %. Sur les marchés alimentaires, la situation reste toutefois contrastée : certains produits maraîchers poursuivent leur baisse, tandis que la tomate, le piment frais, la banane plantain et surtout le maïs enregistrent de nouvelles hausses.

Le tableau n’est toutefois pas entièrement sombre. Certains produits agricoles internationaux reculent fortement et plusieurs denrées maraîchères poursuivent leur baisse sur le marché intérieur. Mais pour une économie fortement dépendante des importations, la combinaison entre choc pétrolier, tensions sur le change et inflation persistante constitue un point de vigilance majeur.

Le principal signal d’alerte vient du marché pétrolier. Le cours du Brent a augmenté de 8,6 % en une semaine pour atteindre 102,33 dollars le baril. Ce niveau est particulièrement important pour les finances publiques guinéennes puisqu’il est nettement supérieur à l’hypothèse de 68 dollars retenue dans la Loi de finances initiale (LFI) 2026.

L’écart est de plus de 34 dollars par baril, soit environ 50 % au-dessus de l’hypothèse budgétaire.

Pour la Guinée, cette situation peut avoir des conséquences sur l’économie réelle. Une hausse durable du pétrole renchérit potentiellement la facture des importations de produits pétroliers et peut se transmettre aux coûts du transport, de la production et de la distribution.

Pour le consommateur, le mécanisme est relativement simple : si le carburant et le transport coûtent plus cher, le coût d’acheminement des marchandises augmente à son tour. Une partie de cette hausse peut alors être répercutée sur les prix.

Il convient néanmoins de distinguer le cours international du Brent du prix effectivement payé à la pompe en Guinée. Celui-ci dépend également de la fiscalité, du mécanisme de fixation des prix, du taux de change et des décisions publiques.

Le marché des devises repart dans la mauvaise direction

Autre élément préoccupant : après une période de détente, les écarts entre les taux officiel et parallèle se creusent de nouveau.

Les trois devises suivies enregistrent une hausse de leur prime :

Dollar : de +8,1 % à +8,9 % ;

Euro : de +6,5 % à +10,6 % ;

Franc CFA : de +4,6 % à +8,1 %.

Le mouvement est particulièrement marqué pour l’euro, dont la prime augmente de 4,1 points en une semaine.

Cette évolution mérite d’être surveillée dans une économie qui importe une grande partie de ses biens de consommation et de ses équipements.

Lorsqu’un importateur doit se procurer des devises à un coût supérieur, le renchérissement peut finir par se retrouver dans le prix final des marchandises.

Le change constitue donc un canal potentiel de transmission de l’inflation.

Cette nouvelle dégradation intervient surtout après une semaine au cours de laquelle les primes avaient plutôt diminué. Le bulletin décrit ainsi un véritable retournement de tendance.

Dans ce contexte, l’inflation nationale demeure à 6,4 % en glissement annuel en juillet 2026, contre un seuil communautaire de 5 %.

Ce chiffre signifie que le niveau général des prix est supérieur de 6,4 % à celui observé un an auparavant, selon l’indicateur d’inflation utilisé.

Mais il ne signifie pas que tous les produits ont augmenté de 6,4 %.

La réalité vécue par les ménages dépend de leur structure de consommation. Une famille qui consacre une grande partie de ses revenus à l’alimentation et au transport peut ressentir davantage la hausse des prix qu’un ménage dont les dépenses sont différentes.

C’est précisément pourquoi l’évolution des produits alimentaires reste un indicateur particulièrement sensible pour mesurer la pression exercée sur le pouvoir d’achat.

Sur les marchés internationaux, le blé baisse, mais le riz augmente

Les marchés agricoles internationaux apportent quelques éléments de répit.

Au cours de la semaine considérée, plusieurs matières premières enregistrent des baisses significatives :

cacao : −8,1 % ;

café : −7,9 % ;

coton : −6,0 % ;

blé : −4,2 %.

Le riz fait exception avec une progression de 2,5 %.

Pour la Guinée, la baisse du blé peut constituer un facteur favorable, notamment si elle se prolonge et se transmet effectivement aux coûts d’importation.

Mais là encore, le prix payé par le consommateur ne dépend pas uniquement du cours mondial. Le taux de change, le transport, les coûts logistiques et les conditions du marché intérieur jouent également un rôle.

Les prix alimentaires évoluent en ordre dispersé

Sur le marché intérieur, la situation est particulièrement contrastée.

Certains produits poursuivent une baisse importante. Le prix de l’aubergine recule de 44,3 %, tandis que celui du gombo diminue de 34,1 %.

Mais dans le même temps, plusieurs produits qui étaient précédemment orientés à la baisse repartent à la hausse :

tomate : +17,7 % ;

piment frais : +13,3 % ;

banane plantain : +9,1 %.

Le cas du maïs local est encore plus remarquable. Son prix augmente de 10 %, après une flambée de 44,3 % la semaine précédente.

Cette succession de hausses mérite une attention particulière, notamment parce que le maïs fait partie des produits alimentaires consommés quotidiennement par une partie importante de la population.

À l’inverse, la baisse persistante de l’aubergine et du gombo peut traduire une amélioration de l’offre et de l’approvisionnement sur certains marchés.

Il n’y a donc pas une évolution unique des prix alimentaires : certains produits deviennent moins chers pendant que d’autres renchérissent fortement.

Une économie en croissance, mais exposée aux chocs

Ces nouvelles données doivent être mises en perspective avec les indicateurs présentés dans le bulletin précédent.

L’économie guinéenne affichait alors une croissance réelle de 8,6 %, une inflation de 6,1 %, une progression de 89,4 % des exportations minières et une forte augmentation de la base monétaire, de 46,1 % sur un an à fin juin 2026.

Le secteur minier demeure ainsi un moteur essentiel de l’activité économique. La progression des exportations, notamment avec la montée en puissance du minerai de fer de Simandou, apporte des recettes et des devises supplémentaires.

Mais la situation de septembre rappelle une réalité fondamentale : la croissance ne met pas l’économie guinéenne à l’abri des chocs extérieurs.

La Guinée reste exposée aux fluctuations des prix internationaux, notamment ceux du pétrole et des denrées alimentaires, ainsi qu’aux mouvements du marché des changes.

Pour les finances publiques, plusieurs paramètres doivent être surveillés

Du point de vue budgétaire, le niveau actuel du pétrole constitue un sujet de vigilance.

Lorsque le prix international du brut s’écarte fortement de l’hypothèse retenue dans le budget, l’État doit surveiller l’impact sur la facture énergétique et, selon les mécanismes de prix en vigueur, sur les dépenses ou recettes associées au secteur pétrolier.

La question est d’autant plus importante que les tensions sur le change peuvent amplifier le coût en monnaie nationale des importations.

À l’inverse, la vigueur du secteur minier peut apporter des recettes supplémentaires à l’État et renforcer les entrées de devises.

L’équation budgétaire devient donc complexe : les recettes minières peuvent soutenir les finances publiques, tandis que la hausse du pétrole et les tensions de change peuvent exercer de nouvelles pressions sur les coûts.

Le véritable enjeu : empêcher les tensions de se transmettre durablement aux ménages

Les chiffres de la semaine du 7 septembre 2026 ne décrivent donc ni une économie en crise, ni une situation parfaitement maîtrisée.

Ils montrent plutôt une économie en expansion mais vulnérable à plusieurs facteurs externes, avec des signaux contradictoires sur les marchés.

La croissance minière et la progression de l’activité constituent des facteurs favorables. La baisse de certains produits agricoles offre également un peu de répit.

Mais la flambée du Brent, le retour des tensions sur le marché parallèle des devises et une inflation de 6,4 %, supérieure au seuil communautaire, constituent des facteurs de pression.

Pour le citoyen, la question est finalement très concrète : combien coûte le panier de la ménagère ?

Car derrière les milliards de francs guinéens, les taux de change et les cours internationaux des matières premières, l’enjeu économique se mesure aussi au quotidien : prix du riz, du maïs, du pain, du transport, du carburant et des produits de première nécessité.

La performance de l’économie guinéenne ne sera donc pas seulement jugée à l’aune de son taux de croissance ou du volume de ses exportations minières. Elle le sera aussi à sa capacité à transformer les revenus de la croissance en pouvoir d’achat, en emplois et en stabilité des prix.

Pour les autorités économiques, le défi des prochains mois sera précisément là : préserver la dynamique de croissance tout en contenant les effets du choc pétrolier, en stabilisant le marché des changes et en maintenant l’inflation sous contrôle.