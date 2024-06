L’Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG) a reçu cette semaine la visite d’une délégation du ministère de l’Administration du territoire et la décentralisation (MATD), dans le cadre de l’évaluation des partis politiques en cours en Guinée.

Selon les responsables de cette formation politique, la rencontre s’est bien passée. Le vice-président chargé des affaires politiques de l’UDRG a confié ce samedi que les émissaires du MATD sont repartis satisfaits.

“Notre rencontre avec le MATD s’est bien passée. Nous avons fourni tous les documents demandés et globalement l’évaluation s’est très bien passée. L’UDRG n’est pas à sa première évaluation, lors de la première on était en manque de deux documents, mais qu’on a rattrapé cette fois-ci. Les questions qui ont été posées ont été bien répondues et l’équipe du MATD a trouvé satisfaction. Ils ont confirmé que partout où ils ont passé, c’est à l’UDRG qu’ils n’ont pas eu des problèmes”, a déclaré Camara Ibrahima Aminata ce samedi 29 juin 2024, lors de l’Assemblée générale du parti.