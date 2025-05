L’ancien ministre mauritanien de l’Économie, Sidi Ould Tah, a été élu à la présidence de la Banque africaine de développement (BAD), ce jeudi 29 mai 2025, à l’issue du troisième tour du scrutin. Il a obtenu 76,18 % des voix, selon les résultats officiels communiqués par l’institution. Il a devancé le candidat zambien Samuel Munzele Maimbo, qui a récolté 20,26 % des suffrages.

Le vote s’est déroulé en Côte d’Ivoire, dans le cadre des Assemblées annuelles de la BAD, un événement qui rassemble chaque année les principaux décideurs financiers des pays membres.

L’élection de Sidi Ould Tah a été validée par le Conseil des gouverneurs de la Banque, « l’organe suprême de décision du Groupe », composé des ministres des Finances, de l’Économie, ainsi que des gouverneurs des banques centrales des 81 pays membres, qu’ils soient régionaux ou non régionaux. Pour être désigné, chaque candidat devait obtenir « au moins 50,01 % des voix dans chacun des deux collèges électoraux – régional et non régional ».

L’annonce officielle du résultat a été faite par Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement de la Côte d’Ivoire, qui préside actuellement le Conseil des gouverneurs.

Selon un communiqué publié sur le site officiel de la BAD, Sidi Ould Tah cumule « plus de 35 ans d’expérience en finance africaine et internationale ». À partir de 2015, il a dirigé pendant une décennie la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

Sa candidature faisait partie d’une liste de cinq postulants, validée par le comité directeur du Conseil des gouverneurs avant la date limite du 31 janvier 2025. Cette liste a été rendue publique le 21 février.

Les autres prétendants à la présidence de la BAD étaient :

Amadou Hott (Sénégal)

Samuel Maimbo (Zambie)

Mahamat Abbas Tolli (Tchad)

Bajabulile Swazi Tshabalala (Afrique du Sud)

Sidi Ould Tah succèdera au Nigérian Akinwumi Adesina, président depuis 2015, dont le second mandat prendra fin le 31 août 2025. Il entrera en fonction le 1er septembre, pour un mandat de cinq ans.

Depuis sa création en 1964, la Banque africaine de développement a connu les présidences successives de :

Mamoun Beheiry (Soudan), 1964–1970

Abdelwahab Labidi (Tunisie), 1970–1976

Kwame Donkor Fordwor (Ghana), 1976–1980

Willa Mung’Omba (Zambie), 1980–1985

Babacar N’diaye (Sénégal), 1985–1995

Omar Kabbaj (Maroc), 1995–2005

Donald Kaberuka (Rwanda), 2005–2015

Akinwumi Adesina (Nigéria), 2015–2025