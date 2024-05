À l’issue de son émission Talents d’Afrique du lundi 27 mai, les journalistes et chroniqueurs de Canal Plus Sport ont concocté leur équipe type africaine de la saison. Sans surprise, Sehrou Guirassy y fait office de star en attaque.

Sensation du moment, Sehrou Guirassy était l’invité de l’émission Talents d’Afrique de ce lundi 27 mai 2024 sur la célèbre chaîne francophone Canal Plus Sport.

En clôture de l’émission, les journalistes et consultants sportifs de ce média ont composé leur équipe type des meilleurs joueurs africains de la saison. Seuls l’attaquant guinéen Sehrou Guirassy (30 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison) et le défenseur burkinabé Edmond Tapsoba (champion invaincu et vainqueur de la coupe d’Allemagne) ont fait l’unanimité en bénéficiant de 100/100 des votes de ce panel de spécialistes.

#TDA 🌍 : Et voici le onze type africain concocté par l’équipe talents d’Afrique 🔥

Qu'en pensez-vous ? pic.twitter.com/2gQXyLaiCt

Une autre consécration qui témoigne de la belle saison du serial buteur guinéen qui reste en pôle position pour remporter le Ballon d’Or Africain cette année.

Le 11 :

Gardien : Williams

Défenseurs : Hakimi – Kossounou – Tapsoba – Mbemba – Singo

Milieux : Pape Matar Sarr – Kudus

Attaquants : Aubameyang – Guirassy – Lookman