Après la réélection du président Lansana Conté le 21 décembre 2003 avec un score à la soviétique de 95,25% des voix, les ennuis se poursuivent pour le vieux général, malade. Quelques mois plus tard, en avril 2004, le Premier ministre François Lounceny Fall démissionne.

Ce poste de Premier ministre restera inoccupé jusqu’au 9 décembre 2004, date à laquelle Cellou Dalein Diallo sera nommé à la tête du gouvernement. Quelques semaines plus tard, le 19 janvier 2005, le cortège du général Conté essuie des tirs dans la banlieue de Conakry. Plusieurs centaines de civils et militaires sont arrêtés.

A la fin du mois de février de l’année 2006, alors que la cherté de la vie connait une autre ampleur, les centrales syndicales CNTG-USTG déclenchent une grève générale d’une semaine qui sera largement suivi.

Au mois d’avril 2006, le 4, un décret de remaniement ministériel est lu à la télévision nationale, moins de 24h plus tard, le 05 à 10h 30, ce décret est annulé et le gouvernement précédent revient aux fonctions. Rien ne semble plus aller au sommet de l’Etat, Conté malade, semble ne plus être au courant de ce qui se décide au « petit palais». C’est un bras de fer entre Cellou Dalein Diallo et Fodé Bangoura qui se joue.

Ce bras de fer sera remporté par Fodé Bangoura parce que dans la matinée de ce mercredi 05 avril 2006, vers 13h, un autre décret lu à la RTG annonce le limogeage pour « faute lourde » de Cellou Dalein Diallo.

Le pouvoir exécutif est désormais tenu par le Secrétaire général du gouvernement, Fodé Bangoura qui préside les conseils de ministre. Le 29 mail 2006, un décret lu à la RTG procède à un léger remaniement ministériel, et annonce la suppression du poste de Premier ministre qui était resté inoccupé depuis le limogeage de Dalein.

C’est seulement en février 2007, que le poste de Premier ministre sera rétabli avec l’arrivée très brève à la primature d’Eugène Camara.