Le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo-Omba, a annoncé sa démission après plus de trente ans de carrière internationale au service du football.

Dans une lettre rendue publique ce dimanche, le dirigeant congolais affirme avoir pris la décision de quitter ses fonctions « sereinement et sans contrainte », estimant avoir « levé les soupçons » qui pesaient sur lui. Il indique également laisser derrière lui « une CAF prospère comme jamais », saluant les progrès réalisés par l’organisation et le football africain durant son mandat.

Âgé de 66 ans, Mosengo-Omba était par ailleurs confronté à la règle interne fixant l’âge de départ à la retraite du personnel de la CAF à 63 ans. Né le 15 octobre 1959, il aurait donc dû quitter ses fonctions dès octobre 2025. Nommé en mars 2021, il est juriste de formation, ancien cadre du département juridique de l’UEFA, et ex-collaborateur de la FIFA sur des questions de gouvernance et de droits humains.

À la suite de cette annonce, le Nigérian Samson Adamu a été désigné secrétaire général par intérim de la CAF, en attendant la prochaine assemblée générale de l’institution.

Cette transition marque une nouvelle étape dans la gouvernance de l’instance dirigeante du football africain.