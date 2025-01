Face à la presse ce mercredi 29 janvier 2025, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, s’est exprimé sur l’affaire de la disparition de l’or impliquant le gouverneur de la Banque centrale de Guinée, Karamo Kaba, et Tidiane Koïta, président des orpailleurs de Guinée. Il a appelé à la prudence et affirme que l’or n’a jamais disparu en Guinée.

Le porte-parole du gouvernement a insisté sur la nécessité de vigilance face à certains sujets. Bien qu’il reconnaisse qu’il y a eu des manquements dans la procédure, le ministre a dénoncé les affirmations de certains Guinéens concernant ce dossier.

“Cette question de l’or en Guinée, il y a eu beaucoup de spéculations et des procédures qui n’ont pas été respectées, mais l’or de Guinée n’a pas disparu. Il y a deux choses à préciser : si l’or avait disparu ou avait été perdu, il faudrait sanctionner. Si quelqu’un ne respecte pas les procédures liées à un métier, le doute sur la destination finale peut surgir. Dans ce cas, on récupère l’or, mais cela ne signifie pas qu’on sanctionne quelqu’un pour des procédures”, a-t-il précisé.

Concernant le règlement à l’amiable qui a permis la libération des deux personnalités impliquées dans ce dossier, le porte-parole a apporté des clarifications.

“Peut-être que certaines procédures n’ont pas été respectées, mais l’or n’a pas disparu. Je préfère qu’on aille récupérer normalement ce qui manque. On va le chercher et on le ramène, car il n’y a pas de problème. Cela ne signifie pas pour autant que quelqu’un a décidé de se remplir les poches et qu’on abandonne la situation, même si c’est ainsi que cela est présenté aujourd’hui”, a-t-il ajouté.

Le ministre a également abordé la question des détournements de fonds dans le pays. Selon lui, bien que beaucoup de cadres soient soupçonnés de corruption, il revient à la justice, à travers des enquêtes judiciaires, de déterminer les responsabilités.

“En tout cas, s’il y a une concordance, la justice s’intéressera. Lorsqu’on trouve qu’il n’y a rien, on laisse. Mais, malheureusement, certains profitent de cette situation pour jeter des discrédits sur certaines personnalités et institutions, et chacun y va de son commentaire. Il faut faire très attention”, a souligné Ousmane Gaoual.

Il a enfin déploré le double standard des citoyens face à la lutte contre la corruption. “Lorsqu’un acteur actuel est soupçonné ou impliqué dans des faits de corruption, tout le monde crie qu’il est coupable et qu’il faut sanctionner, cela devient un mode de gouvernance. Mais dès qu’il s’agit de l’opposition ou de responsables politiques, certains parlent d’acharnement. Il faut savoir ce que l’on veut. Si l’on veut instaurer une culture de la transparence, il faut encourager ce qui est fait”, a conclu le ministre.