Le Premier ministre, Bah Oury, a présidé ce mercredi 29 janvier 2025, la cérémonie de remise des titres de prise en charge alimentaire aux victimes de l’explosion du dépôt d’hydrocarbures de Kaloum. À cette occasion, le chef du gouvernement a rassuré les sinistrés sur la volonté des autorités guinéennes de reconstruire et de moderniser les quartiers de Coronthie et Tombo, qui ont été touchés par cette tragédie.

Le Premier ministre a salué la réaction positive du FMI, qui a apporté son soutien à la Guinée dans un contexte où le pays était fragilisé par de nombreuses difficultés suite à l’explosion du dépôt de carburant en 2023. Il s’est également félicité de l’élan de solidarité de l’ensemble du peuple guinéen, tant en Guinée qu’à l’étranger, pour soutenir les victimes de l’incendie.

“Au moment où nous étions dans un environnement de sinistre, explosion du dépôt, difficultés économiques, manque d’électricité, le FMI nous a appuyés pour que les familles puissent aujourd’hui, à travers cette remise de pensions alimentaires, bénéficier d’une expression de solidarité de la communauté internationale. C’est l’occasion aussi de saluer l’élan de solidarité de l’ensemble du peuple guinéen qui, partout, que ce soient des enfants ou des élèves, s’est mobilisé pour apporter de l’eau, de la nourriture et soutenir ceux qui étaient en détresse. Il ne faut pas perdre de vue que la communauté guinéenne à l’étranger aussi s’est fortement mobilisée un peu partout, chacun s’étant dit que c’était son devoir, devant cette tragédie nationale, d’apporter sa petite contribution pour soulager les familles”, a témoigné Bah Oury, rappelant que la remise des titres de prise en charge alimentaire aux victimes s’inscrit dans la continuité des actions déjà entreprises.

Le Premier ministre a annoncé que la question du logement pour les sinistrés de Kaloum est un sujet que le gouvernement envisage de relancer bientôt, grâce aux montants alloués pour permettre aux familles de se loger.

“Ces montants proviennent des contributions des gouvernements étrangers et des organisations internationales. Le fonds qui restait a permis de mettre de côté près de 9 milliards de francs guinéens pour permettre à toutes les personnes de Coronthie et des environs de pouvoir se loger et être accompagnées”, a-t-il précisé.

Bah Oury a évoqué la nécessité de reconstruire la zone touchée par l’incendie du dépôt de carburant à Kaloum, tout en rassurant les victimes de la vision du gouvernement de protéger leur patrimoine.

“Ceux qui sont morts ne doivent pas l’être en vain. D’où la nécessité de renforcer la reconstruction de Coronthie, pour que cela dure des décennies, voire des siècles. Il nous faut reconstruire cette zone avec efficacité, en protégeant le patrimoine de nos concitoyens, mais aussi en modernisant la ville, car c’est cela qui assurera, à long terme, la sécurité et le bien-être de chaque individu”, a conclu le Premier ministre.