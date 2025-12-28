La présidentielle guinéenne entre dans sa phase décisive ce dimanche 28 décembre 2025. Au total, 6 768 458 électeurs sont appelés à désigner leur prochain président, après quatre années de transition dirigée par le CNRD suite au coup d’État contre le président Alpha Condé, le 5 septembre 2021.

Ces électeurs voteront dans 16 722 centres et 23 662 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire national. Un dispositif sécuritaire renforcé est déployé pour garantir le bon déroulement du scrutin. Les citoyens choisiront ainsi celle ou celui à qui sera confiée la gestion du pays pour les sept prochaines années.

Neuf candidats sont en lice pour ce scrutin :

Makalé Camara (Front pour l’Alliance nationale)

Candidate pour la deuxième fois après un score de 0,73 % en 2020, elle a été ministre des Affaires étrangères sous Alpha Condé et bénéficie d’une longue expérience au sein des hautes fonctions de l’État depuis les années 1980. Elle est la seule femme candidate et espère que cet atout sera déterminant.

Abdoulaye Yéro Baldé (Front démocratique de Guinée)

Ancien ministre de l’Enseignement supérieur, il s’était fait connaître en démissionnant pour protester contre le changement constitutionnel ayant permis à Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020. Économiste et technocrate, passé par la Banque mondiale, le secteur minier et la Banque centrale, il place l’éducation au cœur de son programme, qu’il souhaite tripler en financement.

Mamadi Doumbouya (indépendant, « Bâtir ensemble »)

Président de la transition et candidat indépendant, le général vise à assurer la continuité des actions menées depuis le coup d’État de 2021, selon le Premier ministre Bah Oury, porte-parole de sa campagne.

Elhadj Bouna Keita (Rassemblement pour une Guinée prospère)

Entrepreneur de longue date dans les secteurs minier, bancaire et immobilier, il fonde son programme sur la prospérité économique, la cohésion nationale et la transformation industrielle.

Abdoulaye Kourouma (Rassemblement pour la renaissance et le développement)

Candidat pour la deuxième fois après avoir obtenu 0,5 % des suffrages en 2020, il place la justice au centre de son projet pour cette élection.

Faya Lansana Millimouno (Bloc libéral)

Ancien enseignant-chercheur à l’École normale supérieure de Manéah, il a acquis une expérience internationale au Canada et aux États-Unis, notamment à la Banque mondiale et à l’Université de Georgetown. De retour en Guinée, il fonde le Bloc libéral, avec lequel il se présente dix ans après sa candidature de 2015, où il avait terminé quatrième.

Mohamed Nabé (Alliance pour le renouveau et le progrès)

Créateur de son parti fin 2022, ce cadre en finances, formé en France et aux États-Unis, fait de la réconciliation nationale la condition du développement du pays.

Mohamed Chérif Tounkara (indépendant)

Opérateur économique et expert en pierres précieuses, sa candidature a été validée avec 112 parrainages. Il souhaite concentrer son programme sur la jeunesse et améliorer le niveau éducatif national.

Ibrahima Abé Sylla (Nouvelle génération pour la République)

Spécialiste des réseaux électriques et ancien ministre de l’Énergie, il entend poursuivre les réformes déjà engagées et annonce que sa première décision en cas de victoire sera judiciaire.

À partir de ce dimanche, le choix revient désormais aux électeurs guinéens, dont le vote déterminera le futur président et l’orientation politique du pays pour les sept prochaines années.