CFC 4 : Malick Sylla et Predictive Discovery soutiennent deux orphelinats à Conakry

PUBLIREPORTAGE – Conakry, le 25 juin 2026 — En amont du CFC 4, événement sportif majeur organisé à Conakry par la Fondation Francis Ngannou, Predictive Discovery et le combattant franco-guinéen de MMA Malick Sylla ont procédé ce jour à une remise de dons au profit de deux orphelinats de Conakry : Regina Maris et le CASOG.

Cette initiative solidaire s’est traduite par la remise de matériel destiné à répondre aux besoins quotidiens des établissements, ainsi que par un appui financier de 5 000 dollars pour chacun des deux orphelinats, soit un montant total de 10 000 dollars. Ce soutien vise à accompagner Regina Maris et le CASOG dans leurs actions en faveur des enfants, notamment en matière de prise en charge, d’amélioration des conditions de vie et d’accès aux biens essentiels.

La remise s’est déroulée en présence des responsables des deux orphelinats, de Malick Sylla et des combattants MMA Samba Sima et Benoit Florio, et des représentants de Predictive Discovery.

Pour Predictive Discovery, cette opération s’inscrit dans une démarche plus large de responsabilité sociale et de proximité avec les communautés guinéennes. L’entreprise entend contribuer, au-delà de ses activités minières, au développement local et au soutien d’initiatives ayant un impact direct sur les populations.