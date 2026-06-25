Propos jugés discriminatoires envers les Peuls : le parquet général ordonne des poursuites contre Moussa Mara, « Général El Sissi »

Le parquet général près la Cour d’appel de Conakry a instruit le procureur de la République près le Tribunal de première instance de Kaloum d’engager des poursuites judiciaires contre Fodé Moussa Mara, connu sous le surnom de « Général El Sissi ». Cette décision intervient quelques jours seulement après un signalement déposé auprès de la juridiction d’appel.

Fodé Moussa Mara est visé pour des propos considérés comme discriminatoires à l’encontre de la communauté peule. Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux ces derniers jours est au cœur de la procédure engagée contre lui.

Face aux accusations, l’intéressé rejette toute intention discriminatoire. Dans une publication relayée par le média Mediaguinee, il soutient que la séquence vidéo incriminée date de six ans et conteste les griefs formulés à son encontre.

L’affaire est désormais entre les mains du parquet du Tribunal de première instance de Kaloum, chargé de mettre en œuvre les instructions du parquet général. Les autorités judiciaires devront déterminer les suites à donner à cette procédure conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette affaire intervient dans un contexte où les discours à caractère communautaire font l’objet d’une vigilance accrue de la part des autorités et de l’opinion publique, en raison de leur impact potentiel sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble.