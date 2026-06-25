Morissanda Kouyaté : « La Guinée est souveraine, mais pas arrogante »

Le ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, Morissanda Kouyaté, a réaffirmé ce mercredi 24 juin 2026, dans des propos diffusés par la RTG, la volonté des autorités guinéennes de préserver la souveraineté nationale tout en entretenant des relations fondées sur le respect et la coopération avec les partenaires internationaux.

S’exprimant devant le corps diplomatique accrédité en Guinée, le chef de la diplomatie a salué les avancées enregistrées dans le cadre du processus de refondation conduit par le régime du président Mamadi Doumbouya. « Avec le leadership du Général Mamadi Doumbouya, la République de Guinée, vient d’achever une étape historique de son processus de refondation », a-t-il déclaré.

Le ministre a également mis en avant l’organisation des différentes échéances électorales ayant marqué la fin de la transition politique. « Les élections en Guinée, depuis la Constitution, en passant par l’élection présidentielle et, tout dernièrement, les communales et les législatives, ont été financées par notre pays, par la Guinée », a-t-il souligné.

Selon lui, cette capacité d’autofinancement des scrutins illustre concrètement l’exercice de la souveraineté nationale. « Lorsqu’un pays veut traduire sa souveraineté dans les urnes, et que ce pays demande de tendre la main à des partenaires pour financer sa souveraineté, l’expression de sa souveraineté, lorsqu’un pays fait cela, ce pays est souverain, mais il n’a pas de souveraineté », a-t-il soutenu, réaffirmant la détermination des autorités à préserver cette indépendance décisionnelle. « La Guinée est souveraine et nous voulons garder notre souveraineté. Mais la souveraineté que nous avons, elle respecte la vôtre », a-t-il déclaré devant les diplomates.

Morissanda Kouyaté a tenu à préciser que cette vision de la souveraineté ne s’inscrit pas dans une logique d’isolement ou de confrontation avec les autres États. « Ce n’est pas une souveraineté béate, conflictuelle. Ce n’est pas une souveraineté arrogante. C’est une souveraineté de complémentarité et de respect », a-t-il conclu.