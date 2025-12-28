À l’occasion du scrutin présidentiel du dimanche 28 décembre 2025, l’Association des Blogueurs de Guinée (ABLOGUI), à travers son initiative d’observation électorale GuinéeVote, a livré une première évaluation sur l’ouverture des bureaux de vote à travers le pays.

Selon la déclaration de la Situation Room de GuinéeVote, 62 e-observateurs ont été déployés dans les sept régions administratives de la Guinée ainsi que dans la zone spéciale de Conakry. Ces équipes ont assisté à l’ouverture de 54 bureaux de vote.

D’après les constats recueillis, l’ouverture des bureaux de vote observés s’est déroulée dans un climat globalement apaisé. Toutefois, des retards ont été enregistrés dans plusieurs localités. Sur les 54 bureaux de vote suivis, seuls 26 ont ouvert à l’heure réglementaire de 7h00, avec une marge de dix minutes, tandis que 28 ont ouvert au-delà de 7h10.

Ces retards ont parfois suscité de l’impatience chez les électeurs. À N’Zérékoré, notamment au centre Félix du quartier Sokoura 1, l’ambiance est devenue momentanément tendue avant de revenir à la normale, selon la Situation Room.

L’observation fait également état de manquements dans le respect de certaines procédures essentielles à l’ouverture du vote. Dans trois bureaux de vote situés à Kaloum et à N’Zérékoré, l’urne n’a pas été présentée vide et non scellée avant le démarrage des opérations. Dans six autres bureaux, le nombre total de bulletins n’a pas été enregistré avant le début du scrutin. Par ailleurs, 13 bureaux ont connu des insuffisances en matériel électoral, notamment l’absence de gilets pour les membres des bureaux de vote, de badges d’identification, de scellés d’urnes, de blocs-notes ou d’encre.

La Situation Room relève aussi une présence incomplète des membres des bureaux de vote dans plusieurs cas. Sur les cinq membres prévus, quatre étaient présents dans 11 bureaux, trois membres dans trois bureaux, et un seul membre dans un bureau de vote, des situations susceptibles, selon l’initiative, d’affecter le bon déroulement des opérations.

Sur le plan sécuritaire, la présence des agents de sécurité électorale a été constatée dans les lieux de vote observés, contribuant à un environnement jugé sécurisé. Aucune activité de campagne électorale n’a été signalée à proximité des bureaux de vote suivis.

En matière d’inclusivité, des efforts restent à consolider. Six bureaux observés n’étaient pas accessibles aux personnes vivant avec un handicap, et dix bureaux ne comptaient aucune femme parmi les membres du bureau de vote. En revanche, la présence féminine a été jugée significative parmi les délégués des partis politiques, avec des femmes présentes dans 32 des 54 bureaux observés.

Malgré ces insuffisances, la Situation Room de GuinéeVote souligne plusieurs bonnes pratiques observées, notamment le respect du secret du vote, le positionnement visible de l’urne et une disposition adéquate des bureaux facilitant le suivi des opérations par les observateurs et les autres parties prenantes.

L’initiative citoyenne invite enfin les autorités électorales compétentes à corriger les manquements constatés, en particulier ceux liés au respect des procédures d’ouverture, à la disponibilité du matériel électoral, à la complétude des équipes des bureaux de vote et à l’accessibilité des lieux de vote. La Situation Room de GuinéeVote annonce qu’elle poursuivra son suivi du scrutin et communiquera régulièrement sur son déroulement.