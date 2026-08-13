Guinée : Mamadi Doumbouya attendu à Conakry ce vendredi

Après onze jours de congé en Grèce pour ses congés annuels, le président de la République, Mamadi Doumbouya, est attendu à Conakry ce vendredi 14 août 2026.

Dans un communiqué publié ce jeudi 13 août, le Cabinet de la Présidence de la République annonce le retour du chef de l’État. Son arrivée est prévue à 11 heures à l’aéroport international Ahmed-Sékou-Touré, où un cérémonial d’accueil est annoncé.

Plusieurs hauts responsables de l’État sont conviés à cette cérémonie. Il s’agit notamment du président de l’Assemblée nationale, du Premier ministre, des présidents des institutions républicaines, des membres du gouvernement ainsi que des hauts responsables des forces de défense et de sécurité.

Mamadi Doumbouya avait quitté Conakry le 3 août dernier, accompagné de sa famille, à destination de la Grèce, dans le cadre de son congé annuel.