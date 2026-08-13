Yimbaya École : une dispute liée à la jalousie tourne au drame, un homme poignardé par sa compagne

Un drame d’une extrême violence s’est produit dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 août 2026, au quartier Yimbaya École, dans la commune urbaine de Gbessia. Une jeune femme, âgée d’une trentaine d’années, est soupçonnée d’avoir mortellement poignardé son amant, Ousmane Camara, à la suite d’une dispute qui aurait été provoquée par la jalousie.

Selon les informations recueillies auprès des autorités locales, une altercation a éclaté entre les deux amants au cours de la nuit. Malan Sané, président du conseil de quartier de Yimbaya École, est revenu sur les circonstances du drame.

« Le drame s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi. Au moment des faits, j’étais couché à la maison lorsqu’on m’a tenu informé. Aussitôt, j’ai informé le quatrième vice maire, à son tour , il a appelé le septième vice maire, on s’est tous rendu sur les lieux du drame. Arrivée, on a constaté qu’il y avait du sang partout à terre. En ce moment, on ne sait pas s’il est mort ou pas. On a demandé où se trouvait la victime ? On nous a fait savoir qu’elle se trouvait à l’hôpital qui se trouve à la base militaire de Yimbaya.»

Les autorités de quartier se sont ensuite rendues à la structure sanitaire afin de s’enquérir de l’état de santé du blessé.

« Quand nous nous sommes rendus là-bas, les médecins nous ont dit que la victime a été transportée à l’hôpital national de Donka. Mais bien avant d’aller à l’hôpital Donka, on a demandé où se trouvait la présumée auteure du meurtre ? Il nous on fait savoir qu’elle a été arrêté par la gendarmerie départementale de Yimbaya. On sait rendu là-bas, où elle a été auditionnée devant nous.»

Lors de cette audition, la présumée mise en cause aurait expliqué les circonstances ayant conduit à l’altercation avec son compagnon, toujours selon Malan Sané.

« Lorsqu’on l’a demandé sur les motifs pour lesquels elle a poignardé son amant, elle a répondu qu’elle était sous l’effet de la jalousie démesurée. Selon ses explications ( la mise en cause ), son amant a voulu sortir. C’est ainsi qu’ elle a dit à ce dernier de ne pas sortir sans elle. Mais son amant aurait refusé de l’écouter. C’est ainsi que la fille aurait pris la décision de sortir avec ses camarades, elles sont parties vers la Cimenterie, elles y sont restées jusqu’à 00 heure avant de revenir à la maison. Quand son amant est revenu, il a trouvé la femme en train de manipuler son téléphone. Aussitôt, il aurait dit à la femme : chaque fois, ce sont des petits bandits qui couchent avec toi.»

Cette remarque aurait alors ravivé la tension entre les deux protagonistes.

« C’est ainsi que la femme a répliqué : ce n’est pas avec que les petits bandits couchent. Ils couchent avec ta maman. En colère après cette réplique de la femme, Ousmane Camara aurait donc gifler la femme, avant qu’elle ne réplique aussi. C’est ainsi que Ousmane se serait précipité pour aller chercher un gourdin . La femme a dit: si tu me frappes avec ça, nous allons tous le regretter. C’est ainsi qu’elle aussi est partie prendre le couteau et a directement poignardé son amant au niveau de la poitrine. Actuellement, le corps se trouve à la morgue de l’hôpital Donka.»

Après les faits, les autorités compétentes ont été alertées. La présumée auteure a été interpellée par les services de gendarmerie et entendue dans le cadre des premières investigations.

« Après le drame, les éléments d’informations ont été remontés aux autorités compétentes. Ce matin, la gendarmerie à procédé à une première enquête. Certains sont actuellement au niveau de la DPJ. Et d’autres enquêtes sont en cours», a-t-il conclu.

Le corps d’Ousmane Camara se trouve actuellement à la morgue de l’hôpital national de Donka. Les investigations se poursuivent afin de déterminer avec précision les circonstances de ce drame.