CAN féminine 2026 : le Malawi bat l’Algérie et s’offre une finale historique

Les demi-finales de la 14ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminine se sont disputées ce mercredi dans la capitale marocaine. Dans la première affiche, le Malawi s’est imposé face à l’Algérie (3-1). Pour sa première participation à la compétition, la sélection malawite déjoue tous les pronostics et se hisse en finale, une première historique pour le football féminin du Malawi.

On connaît désormais la première sélection qualifiée pour la grande finale de la CAN féminine 2026.

Le Malawi s’offre l’Algérie sans trembler

Dès le coup d’envoi, le Malawi se montre plus entreprenant sur le plan offensif. Une domination rapidement concrétisée par l’ouverture du score de Tabitha Chawinga à la 34ᵉ minute, avant que Tewa Chiwanga n’inscrive le but du break juste avant la pause.

Réduite à dix après l’expulsion de Morgane Belkhiter à la 23ᵉ minute, l’Algérie rejoint les vestiaires avec un retard de deux buts et une situation particulièrement compliquée.

Au retour des vestiaires, les Vertes poussent d’entrée et obtiennent un nouvel avantage numérique après l’expulsion de la meneuse de jeu malawite Rose Kadzere à la 48ᵉ minute. En supériorité numérique, les Algériennes réduisent l’écart à la 61ᵉ minute grâce à Ikram Adjabi.

Mais les Scorchers, solides dans les duels, parviennent à inscrire un troisième but par l’intermédiaire de Tabitha Chawinga. L’attaquante malawite signe ainsi un doublé et porte son total à quatre buts dans la compétition.

Score final : 3-1 en faveur du Malawi, qui décroche le premier billet pour la grande finale.

Une première historique pour le Malawi

Véritable révélation de cette 14ᵉ édition, le Malawi continue d’écrire son histoire et de déjouer les pronostics.

Après avoir terminé en tête du groupe C devant le Nigeria, tenant du titre, la Zambie et l’Égypte, les Scorchers ont poursuivi leur parcours avec une victoire face au Ghana en quarts de finale, avant de s’offrir l’Algérie en demi-finales.

Pour sa première participation, la sélection malawite s’installe ainsi dans la cour des grands et tentera désormais de décrocher le premier titre continental de son histoire.

Porté notamment par les sœurs Chiwanga, le Malawi n’est plus qu’à 90 minutes d’un exploit inédit. Une victoire en finale permettrait aux Scorchers d’inscrire définitivement leur nom dans l’histoire du football féminin africain.