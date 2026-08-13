« Aucune complaisance ne sera tolérée face à cette menace » : le général Abdoulaye Keïta met en garde contre la désinformation

Le chef d’état-major de l’armée de terre, le général de division Abdoulaye Keïta, a présidé une séance de sensibilisation consacrée à l’utilisation responsable des réseaux sociaux au sein des Forces armées guinéennes. Cette rencontre a notamment permis de rappeler les risques liés à la diffusion d’informations sensibles sur les plateformes numériques.

Dans des propos rapportés par la télévision nationale, le général de division a insisté sur les obligations qui incombent aux militaires en matière de réserve et de discrétion professionnelle :

« Tout militaire est tenu de respecter le devoir de réserve et de discrétion professionnelle. Votre profession, c’est l’armée. Vous êtes militaire. Vous ne devez pas vous comporter comme le citoyen lambda, qui est de l’autre côté. Vous appartenez à une corporation. Vous êtes régi par des réserves. Vous êtes tenu de protéger toute information reçue dans le cadre du service.»

Poursuivant son intervention, le chef d’état-major de l’armée de terre a rappelé le cadre réglementaire en vigueur ainsi que les bonnes pratiques à adopter afin de concilier l’usage des réseaux sociaux avec les impératifs de sécurité et de confidentialité.

Le général Abdoulaye Keïta a également mis en garde contre la désinformation, appelant chaque militaire à faire preuve de responsabilité dans l’utilisation des plateformes numériques :

« La lutte contre la désinformation est une responsabilité du commandement. Chaque militaire doit faire preuve de vigilance, de discipline et de discernement. La protection de nos informations, la cohésion de nos unités et la crédibilité de l’armée de terre dépendent de l’engagement de chacun. Aucune complaisance ne sera tolérée face à cette menace. »