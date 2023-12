Ces derniers temps, il est apparu sur le réseau social Facebook plusieurs comptes dont Guihi-BE, Free courses online, SYY partageant des offres de formation certifiantes au sein de certaines universités guinéennes. L’internaute non averti peut être convaincu par “l’arnaque” et tenter de s’inscrire. Mais les universités ont tout de suite compris l’arnaque et ont annoncé des mesures.

Des publicités trompeuses ou frauduleuses attribuées aux universités guinéennes circulent sur le réseau social Facebook depuis deux semaines maintenant. Elles font référence à des offres de formation en ligne. Pour rassurer les Guinéens, ceux qui tirent les ficelles utilisent les logos et les enseignes des universités publiques et privées du pays. Mais en réalité, les institutions d’enseignement supérieur de Guinée ne sont pas derrière ces publications sponsorisées. Les liens de ces nombreuses pages redirigent vers d’autres plateformes qui s’apparentent à celles des universités européennes proposant des Certificats MBA (Master of business administration) payants.

Si sur les publicités il est écrit que la formation est gratuite, en cliquant sur les publications, on est redirigé vers des liens menant à d’autres plateformes sur lesquelles l’internaute est invité à remplir un formulaire, dans le but de soutirer des informations personnelles et de l’argent aux personnes qui tombent dans le piège.

Nous avons contacté l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia pour en savoir davantage. « Nous avons découvert la vraie source de cette arnaque. Ce sont des personnes qui sont basées en France et qui, à partir d’un serveur, collectent des données en se servant des insignes de nos universités pour obtenir de l’argent. Nos équipes sont à pied d’œuvre pour les démasquer tous et porter plainte contre eux », a confié Sayon Camara, responsable du service communication de cette université.

L’université Kofi Annan de Guinée à son tour n’a pas manqué de signaler l’une des pages incriminées en ces termes : « Aidez-nous à signaler cette page qui diffuse des fausses informations en notre nom. »

Outre l’université Sonfonia et Kofi Annan de Guinée, plusieurs institutions concernées dont Gamal Abdel Nasser, l’Université de Labé ont apporté un démenti via leurs canaux de communication officiels tout en invitant les internautes à être prudents pour ne pas se faire manipuler.

Le ministère de l’Enseignement supérieur que nous avons également contacté a indiqué que c’est aux universités concernées de prendre des mesures idoines contre les pratiques malveillantes des arnaqueurs sur les réseaux sociaux.