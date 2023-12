Une vendeuse âgée d’une quarantaine d’années est portée disparue depuis lundi 25 décembre 2023. Mariam Camara était au marché hebdomadaire de Djalakoro lorsqu’elle est abordée par un homme qui lui a expliqué avoir des arachides à vendre. Elle est partie voir la marchandise et n’est plus revenue depuis.

Sadan Koulibaly, l’une des amies proches de Mariam, explique : « Mariam Camara est mon amie. Tous les lundis, nous quittons la localité de Soulah (préfecture de Siguiri) pour venir au marché hebdomadaire de Djalakoro pour l’achat des arachides et des maïs. Dès notre arrivée, nous avons étalé nos marchandises. Vers 10h, un homme d’une trentaine d’années est venu sur une moto et s’est adressé à Mariam. Il a dit qu’il a des arachides en grande quantité et a demandé à Mariam d’aller voir. Mariam lui dit de lui transporter sur la moto, le monsieur a répondu, non. Il a dit que s’il le pouvait, il allait le faire. C’est ainsi que Mariam a pris la mesure et un sac vide, ils sont partis. Le soir à la rentrée, Mariam n’était pas encore revenue. Nous avons pensé qu’elle était allée dans un autre marché après le lieu d’achat ou à la maison. Nous avons tenté son numéro à maintes reprises sans réponse. Une fois à Soulah, nous ne l’avons pas retrouvée. Nous avons pensé qu’elle était allée chez un de ses parents. Mais elle n’y était chez aucun des membres de sa famille. Son téléphone ne passait non plus. »

Contacté par notre correspondant dans la région, Djanko Bakary Traoré, responsable de la localité de Djalakoro, a confirmé les faits et dit être préoccupé par cette situation.

Les autorités préfectorales de Mandiana ont été informées officiellement, le 27 décembre 2023, de la disparition de Mariam Camara.

De notre correspondant régional, Mamoudou Aimé Césaire Condé