Alors que les difficultés de mobilité s’accentuent à Conakry et dans plusieurs grandes villes du pays, le gouvernement guinéen avait annoncé, en juillet dernier, un vaste plan de renforcement du transport public. À l’époque, le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, révélait l’arrivée progressive de plus de 250 nouveaux bus destinés à améliorer la desserte urbaine et interurbaine.

Selon ce plan, plus de 120 véhicules doivent être affectés à Conakry, tandis que les villes de Kankan, N’Zérékoré, Labé, Mamou et Kindia devraient recevoir entre 15 et 20 bus chacune. Environ 60 autres seront déployés dans les préfectures et une trentaine affectés aux liaisons transfrontalières vers le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et le Libéria. En juillet, le ministre avait confirmé que 50 bus étaient déjà réceptionnés, affirmant : “Si nous poursuivons à ce rythme, dans deux ans et demi, les 300 bus seront opérationnels. Cela devrait contribuer significativement à résoudre la crise du transport urbain.”

Cependant, ces véhicules ne sont toujours pas en circulation, cinq mois après. Un retard que le ministre a justifié ce mercredi 26 novembre lors d’une conférence qu’il a animée à Conakry.

Revenant sur l’état d’avancement du projet, Ousmane Gaoual Diallo a d’abord rappelé . “Le secteur qui nous concerne, le transport. Cela a déjà été mentionné une fois : il y a déjà des bus. 50 bus sont arrivés ”, a-t-il déclaré.

Il a ensuite expliqué les raisons du retard observé dans leur mise en service. “Ils ne sont pas encore en circulation parce que les travaux de réhabilitation des abris bus et des arrêts de bus n’ont démarré que récemment.”

Le ministre affirme que la mise en circulation des véhicules dépend de l’achèvement de ces infrastructures essentielles. “Et donc, quand on aura identifié et fini d’améliorer. Certains d’entre vous ont dit qu’on a cru qu’on commençait à avoir poussé des abribus et des arrêts. Donc j’espère que ça va finir le plus tôt que possible. Et après, les bus seront en circulation.”

En attendant, les usagers continuent de faire face à d’importantes difficultés de transport, notamment à Conakry où la pression sur les moyens de déplacement reste particulièrement forte. Selon le ministère, le lancement effectif du nouveau parc de bus devrait intervenir dès la finalisation des aménagements en cours.