Selon un communiqué conjoint publié à l’issue d’une rencontre tenue le 27 novembre 2024 entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue hongrois, Péter Szijjártó, la Hongrie a exprimé son soutien aux efforts du Maroc pour résoudre la question du Sahara, soutenant le plan d’autonomie présenté en 2007 et le qualifiant de base la plus crédible pour régler ce différend.

Cette année marque le 65ème anniversaire des relations bilatérales entre le Maroc et la Hongrie. Les deux pays se sont engagés à élargir leur partenariat pour le développement mutuel, comme souligné dans le communiqué conjoint signé mercredi, à l’issue de la rencontre entre Nasser Bourita et Péter Szijjártó.

Les deux ministres ont rappelé les excellentes relations bilatérales historiques et stratégiques, saluant la dynamique positive des relations entre les deux pays ces dernières années. Lors de cette rencontre, ils ont discuté de l’importance de renforcer les consultations politiques régulières et ont salué les discussions bilatérales entre le Premier ministre hongrois et le Chef du gouvernement marocain en avril 2024 à Marrakech.

La rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, illustrée par la tenue de la 5ème Commission économique mixte le 30 octobre 2024 à Rabat, considérée comme une étape clé pour valoriser les relations bilatérales et ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat économique.

Les deux ministres ont convenu de renforcer la coopération dans plusieurs domaines et ont identifié des secteurs clés tels que l’économie, l’agriculture, l’industrie alimentaire, les énergies renouvelables, l’industrie automobile, la culture, l’éducation, la recherche et l’innovation, le sport et le tourisme. Ils ont également salué la coopération en matière de recherche scientifique et d’innovation ainsi que le programme de mobilité des étudiants entre les deux pays.