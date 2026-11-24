Le processus de création du Fonds souverain de Guinée franchit une nouvelle étape. À l’Assemblée nationale, les travaux autour du projet de loi qui doit encadrer sa création se sont accélérés avec la tenue, ce lundi 23 novembre 2026, d’une réunion d’intercommission consacrée à l’examen du texte.

Cette accélération fait suite aux instructions données par Mamadi Doumbouya lors du Conseil des ministres du jeudi 19 novembre. Le chef de l’État avait alors demandé que le processus de création du Fonds souverain soit finalisé avant la fin de l’année.

Au cours de cette réunion, les parlementaires ont examiné le projet de loi relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement du Fonds souverain de Guinée.

Ce mécanisme est présenté comme un outil stratégique pour permettre au pays de mieux valoriser les revenus tirés de l’exploitation de ses ressources minières non renouvelables. L’objectif est de convertir une partie de ces richesses en un patrimoine financier durable, au bénéfice des générations présentes et futures.

La mise en place du Fonds s’inscrit également dans le cadre plus large de la transformation économique engagée par le pays. Elle vient compléter les instruments de planification déjà prévus, notamment la Loi-Plan Simandou 2040 et la Loi-Programme Simandou 2026-2030.

À l’issue des travaux de l’intercommission, le texte, après amendements, sera présenté en séance plénière ce mercredi 25 novembre 2026. Les députés devront alors l’examiner avant de se prononcer sur son adoption éventuelle.