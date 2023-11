Le ministre de l’Enseignement technique, Alpha Bacar Barry, a procédé à la signature d’un partenariat d’entente axé sur un programme d’appui à l’insertion professionnelle et à l’emploi décent par la formation professionnelle avec l’Union européenne.

Cette cérémonie de signature a eu lieu,ce mardi 28 novembre 2023, dans les locaux du Centre national de perfectionnement de la gestion (CNPG).

Dans son discours, Alpha Bacar Barry a saisi l’occasion pour expliquer les bénéfices qu’offre cet accord. «C’est une coconstruction avec l’équipe de l’Union européenne d’un programme qui a tout son sens pour nous, notamment les axes de la formation des formateurs en investissant une bonne partie de ce financement sur l’école normale des professeurs d’enseignement technique et professionnelle. L’autre aspect, c’est l’axe genre qui vise à encourager beaucoup de jeunes filles à s’intéresser à l’enseignement de la formation professionnelle, l’amélioration du cursus et de contenu de la formation et leur diversification. Pour nous, ça vient en complément des efforts déjà fournis par le gouvernement de la République de Guinée et ça permet justement de qualifier l’enseignement technique et d’assurer un emploi pour ceux qui utilisent cette filière-là », a expliqué le ministre Barry.

Présente à la cérémonie, Mme Jalita Pons, ambassadrice de l’Union européenne en Guinée est revenue sur les raisons qui ont amené l’UE à accompagner ce Ministère dans la qualification et la valorisation du secteur. «Ce travail étant important pour le développement des ressources humaines, on va se concentrer sur la formation technique et professionnelle. Donc, nous sommes vraiment contents de pouvoir contribuer à cela pour le bien des populations guinéennes. J’espère que nous allons voir des résultats très bientôt et j’encourage beaucoup de jeunes à participer dans ce projet», a lancé l’ambassadrice.

Mme Jalita Pons a précisé, par ailleurs, qu’il s’agit d’un projet de l’équipe Europe qui implique entre autres l’Union européenne, la France, la Belgique et l’Allemagne qui vont tous ensemble travailler conjointement pour la réussite de ce projet.