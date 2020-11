En prélude de la journée internationale des personnes en situation handicap, la fondation internationale Thierno et Mariam avait initié des consultations pluridisciplinaire depuis le 09 octobre dernier, ce samedi 28 Novembre 2020 était la clôture de ces consultations pluridisciplinaires. C’était au siège de la fondation Fitima sis à Kaporo dans la commune de Ratoma.

Le but de ces consultations gratuites était de permettre aux personnes en situation de handicap issues des familles à revenu modeste de bénéficier de tous les bilans sanguins et d’imagerie médicale afin d’établir un diagnostic précis de leurs maladies en vue d’une meilleure prise en charge.

Hawa Drame, présidente de la fondation FITIMA, donne les objectifs de cette activité

«Nous sommes là aujourd’hui pour une consultation pluridisciplinaire que nous avons organisé pour les enfants en situation de handicap pendant tous le mois d’octobre. Alors ce que nous recevons ici dans le centre souffrent de ce qu’on appelle les infirmités motrices d’origine cérébrale ou alors de myopathie. Nous le faisons avec des médecins et d’autres thérapeutes parce qu’il faut une prise en charge globale pour ces enfants, un seul spécialiste ne peut pas obtenir des résultats. Ce sont donc des séries de consultations gratuites qui permettrons à ces enfants handicapés issues de famille à revenu modeste de bénéficier d’une consultation de tout les bilans sanguins et d’imagerie médicale pour établir un diagnostic précis de leurs maladies en vue d’une meilleure prise en charge», explique t’elle

Ces consultations sont dirigées par le chef de service de neurologie de l’hôpital Ignace Deen. Professeur Fode Abass Cissé dans l’optique d’une prise en charge il faut avoir un bon diagnostic.

«l’équipe de neurologie d’Ignace Deen est là, pour faire une consultation médicale gratuite initié par la fondation FiTima à l’endroit des enfants atteints d’handicaps.

Donc le but, c’est de le faire gratuitement, d’évaluer leur situation, leurs handicaps, l’impact social sur leur famille, la qualité de vie des parents pour une meilleure prise en charge», confit il

Mariam Diallo, bénéficiaire ce félicite de cette initiative de FITIMA. Elle invite donc les personnes de bonne volonté à œuvrer pour la prise en charge médicale des personnes en situation de handicap.

«C’est lorsqu’elle a eu 3 mois, j’ai constaté cette maladie en elle et on a suivi beaucoup de traitement et aujourd’hui, c’est grâce à l’accompagnement de la fondation internationale Thierno et Mariam que ça commence à aller pour ma fille . Je suis contente et je remercie cette fondation. J’invite aussi les personnes de bonne volonté à œuvre pour la prise en charge médicale des personnes handicapées.»

A noter, qu’ils étaient une trentaine d’enfants en situation de handicap a bénéficier de ces consultations.