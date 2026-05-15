RDC : une nouvelle épidémie d’Ebola déclarée dans la province d’Ituri

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a annoncé la détection de nouveaux cas d’Ebola dans la province d’Ituri, en République démocratique du Congo (RDC).

Selon le dernier bilan, environ 246 cas suspects et 65 décès ont été recensés, principalement dans les zones sanitaires de Mongwalu et de Rwampara. Quatre décès ont été signalés parmi les cas confirmés en laboratoire. Des cas suspects ont également été signalés à Bunia et restent en attente de confirmation.

À l’issue de consultations avec le ministère de la Santé et l’Institut national de santé publique de la RDC, les résultats préliminaires des analyses de l’Institut national de recherche biomédicale (INRB) ont détecté le virus Ebola dans 13 des 20 échantillons testés. « Ces résultats suggèrent qu’il s’agit d’un virus Ebola non-Zaïre, et le séquençage est en cours afin de mieux caractériser la souche », a précisé le CDC Afrique.

« Le CDC Afrique s’inquiète du risque de propagation accrue en raison du contexte urbain de Bunia et Rwampara, des mouvements de population importants, de la mobilité liée à l’exploitation minière à Mongwalu, de l’insécurité dans les zones touchées, des lacunes dans le recensement des contacts, des difficultés de prévention et de contrôle des infections et de la proximité des zones touchées avec l’Ouganda et le Soudan du Sud », a indiqué l’agence sanitaire africaine.

Pour organiser la riposte face à l’épidémie, le CDC Afrique a convoqué, ce vendredi 15 mai 2026, une réunion de coordination urgente de haut niveau avec les autorités sanitaires de la RDC, de l’Ouganda et du Soudan du Sud, ainsi qu’avec des partenaires clés, notamment l’OMS, l’UNICEF et la FAO. La rencontre portera sur les priorités d’intervention immédiate, la coordination transfrontalière, la surveillance, le soutien aux laboratoires, la prévention et le contrôle des infections, la communication des risques, les inhumations sûres et dignes et la mobilisation des ressources.