Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a publié, ce lundi 28 octobre 2024, son rapport final sur l’évaluation des partis politiques cette année . Selon le document consulté par Guinee360.com, le MATD annonce la dissolution de 53 partis politiques, la suspension de 54, la mise sous observation de 67 partis dont le RPG et l’UFDG et la non evaluation de 37.

Le rapport recense un total de 211 partis sur l’ensemble du territoire. Parmi les partis suspendus, on retrouve le Parti de l’Unité et du Progrès (PUP) de feu Lansana Conté, le PDG-RDA de feu Ahmed Sékou Touré, Génération Citoyenne (GeCi), la Nouvelle Génération pour la République (NGR), et le Parti du Travail et de la Solidarité (PTS), entre autres.

De plus, 67 autres partis, dont l’ancien parti au pouvoir RPG Arc-en-ciel et l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo, sont placés sous observation pour trois mois.

Affaire à suivre !