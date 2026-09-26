Guinée : la HAC interdit quatre nouvelles Web TV pour « exercice illégal

La Haute Autorité de la Communication (HAC) poursuit ses mesures contre l’exercice « illégal » d’activités de production et de diffusion audiovisuelles sur internet, en l’absence d’agrément préalable ou d’autorisation légale délivrée par les autorités compétentes.Après sa décision du 21 septembre, qui concernait dix Web TV et deux sites d’informations, l’organe de régulation vient de prendre une nouvelle décision visant quatre autres plateformes audiovisuelles.

La HAC reproche à ces structures d’exercer des activités audiovisuelles sur internet « sans agrément ni autorisation légale ».

La nouvelle décision, prise par l’institution dirigée par Boubacar Yacine Diallo, vise les plateformes suivantes :

Fewndaare TV

Global TV

Kimanbourou TV

BTV

Dans sa décision, la HAC prononce, « avec effet immédiat », l’interdiction de « l’exploitation et de la diffusion » de ces Web TV « sur l’ensemble du territoire de la République de Guinée et sur toutes les plateformes numériques », pour « exercice illégal ».

La mesure ne se limite pas aux plateformes elles-mêmes. La HAC indique qu’« il est fait interdiction stricte aux promoteurs, animateurs et collaborateurs de ces plateformes et sites d’information d’exercer toute activité journalistique ou audiovisuelle au nom de ces structures ».

L’organe de régulation précise que tout contrevenant s’expose à des « poursuites judiciaires pour exercice illégal de la profession ».

Pour assurer l’application de cette nouvelle décision, la HAC charge « les autorités administratives et communales des régions et préfectures concernées ainsi que les points focaux et superviseurs de la HAC » de veiller à son exécution.

Cette nouvelle mesure s’inscrit dans la série de décisions prises par l’autorité de régulation à l’encontre de plateformes audiovisuelles et de médias opérant sur internet sans les autorisations requises.