Mort de Sidya Touré : Bah Oury s’incline devant sa mémoire au nom de Mamadi Doumbouya et du gouvernement

L’ancien Premier ministre guinéen et président de l’Union des forces républicaines (UFR), Sidya Touré, est décédé ce vendredi 25 septembre à Paris, en France. Au lendemain de sa disparition, le Premier ministre Bah Oury a rendu hommage à une figure majeure de la vie politique guinéenne, au nom du président de la République, Mamadi Doumbouya, et du gouvernement.

Dans un message publié sur son compte X, anciennement Twitter, le chef du gouvernement dit avoir appris « avec une profonde tristesse » la disparition de l’ancien Premier ministre. « Au nom du Président de la République et du Gouvernement, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à ceux qui l’ont aimé », écrit Bah Oury.

Le Premier ministre revient également sur le parcours politique de Sidya Touré, qui aura marqué la vie publique guinéenne pendant plusieurs décennies. Il salue notamment son engagement en faveur des réformes. « Figure marquante de la vie politique en Guinée pendant trois décennies, il s’est surtout illustré comme un réformateur pragmatique », souligne-t-il.

Bah Oury conclut son hommage par un message de recueillement : « Nous nous inclinons devant sa mémoire. Que son âme repose en paix et que la terre lui soit légère. »